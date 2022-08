Tom en Jurgen van eetcafé de Koornmarkt nemen Vintage over en herdopen het tot de ‘Grote Markt’

Toen de uitbaters van de florissante horecazaak De Vintage er net voor de Batjes de stekker uit trokken, regende het reacties. Maar enkele vakantiemaanden later is er al een overnemer. Tom Sintobin en Jurgen Defour, die van De Koornmakt ook al een eetcafé maakten, dopen de Vintage nu om in de Grote Markt. Het blijft een eethuis en tearoom.

Tom Sintobin (52) hield zeven jaar De Zandberg open voor hij 14 jaar geleden startte met café De Koornmarkt. Meteen een schot in de roos, maar toen corona passeerde waagde Tom zich met ‘Toms Ballen’ aan een culinair uitstapje. “De vraag om hier eten te serveren kwam nadrukkelijk, ik vond in Jurgen de ideale kok om mee de zaak gestalte te geven. We zijn nu een jaar bezig als praat- en eetcafé en we zijn heel tevreden.”

“Ook in de Koornmarkt blijven we eten serveren” – Tom en Jurgen

Toen de uitbaters van de Vintage, ook geen onbekenden van Tom en Jurgen ermee stopten, borrelde bij het duo het idee op om hun zaak nog uit te breiden. “Het gebouw is eigendom van brouwer Rosseel. De Vintage was een uitstekende zaak. Die mensen zijn er uiteindelijk mee gestopt door het aanhoudende verloop van hun koks. Een probleem dat wij niet zullen hebben, want met Jurgen hebben we onze eigen kok”, duidt Tom. “En het was ook een druk beklante zaak, er is zeker vraag op de markt naar een dergelijk eethuis. Daarom dat we het ook volledig zagen zitten.”

Jurgen Defour en Tom Sintobin voor de Vintage die een nieuwe naam én een nieuw logo krijgt.

Het duo benadrukt dat er ook in praat- en eetcafé de Koornmarkt verder eten zal geserveerd worden. “We zullen het aanbod wel licht aanpassen. In de Koornmarkt mikken we op streetfood, maar zal je ook verder vol-au-vent, stoofvlees of een spaghetti kunnen krijgen. Ook Toms Ballen komen terug met diverse sausjes en ook heel wat tapasgerechtjes zullen in het café zelf geconsumeerd kunnen worden. Die gerechten zullen allemaal de handtekening van Jurgen dragen.”

Verse pannenkoeken

Voor de uitgebreider en iets meer verfijnde kaart is de Grote Markt straks de place to be. “Jurgen zal er in de keuken staan, ik zal er ook uiteraard helpen, maar we zijn nog op zoek naar extra mensen. Die mogen zich hier altijd in de Koornmarkt komen aanmelden. Bedoeling is dat we tegen 1 november open gaan, exacte openingsuren zullen we laten meedelen. We hebben ook een nieuwe naam gekozen omdat die goed aansluit bij de Koornmarkt en met de Grote Markt verklappen we meteen ook de locatie. Alles zit eigenlijk in die naam vervat en onze twee zaken worden zo ook qua logo wat aan elkaar gelinkt.”

In de Grote Markt zul je terecht kunnen voor een lunch of een menu en kun je uiteraard ook vrij kiezen van de kaart. “In de namiddag blijven we ook open als tearoom. Bedoeling is dat we lekkerste pannenkoeken van de streek zullen serveren. Je zal ze kunnen ruiken tot op de Melkmarkt”, omschrijft Tom het spreekwoordelijk. In de Grote Markt is plaats voor 60 mensen binnen, er is vooraan ook een ruim terras.