Verdwijnt dancing Holiday Club definitief uit Geluveld?

Uitbater van dancing Holiday Club, Adrien De Sousa, zou naar eigen zeggen Geluveld verlaten om eind februari een nieuwe dancing uit te baten in Blaton in Henegouwen. Ingrid Vandeputte, burgemeester van Zonnebeke, zegt niet op de hoogte te zijn van een definitieve sluiting.

De dancing langs de Menenstraat in Geluveld wordt al jaren gecontesteerd en door voormalig burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) reeds viermaal gesloten wegens verschillende inbreuken op de openbare orde en veiligheid. Nu nog loopt er een sluiting tot zeker 1 maart. Het verdwijnen van de dancing moet bij de buurtbewoners, die regelmatig klachten hadden op gebied van geluidshinder, vandalisme, vechtpartijen… als muziek in de oren klinken. Verschillende malen werd de uitbater op het matje geroepen door het gemeentebestuur, maar na een tijdje verviel die weer in dezelfde fouten. Vandaar ook de veelvuldige sluitingen.

Nieuw avontuur

De dancing is er sinds de jaren zeventig en veranderde in de loop der jaren verschillende keren van uitbater. Er is nu ook gebleken dat de huidige uitbater al sinds 2019 geen vergunning meer had. Nu zou hij dus een nieuw avontuur starten met dancing Addict Club in het Henegouwse Blaton, op een 80-tal kilometer van Geluveld.

Bij navraag op het gemeentehuis stelt burgemeester Ingrid Vandepitte (#Team8980): “Wij werden door de uitbater niet op de hoogte gebracht dat hij Geluveld verlaat. Wel staat vast dat de dancing gesloten blijft tot 1 maart. Wat er verder zal gebeuren, is nog niet duidelijk en valt af te wachten.”