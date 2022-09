Veerle Mistiaen ruilt Izegems stadhuis voor Foodbar Farahilde aan overkant van de Korenmarkt

Sinds begin augustus baat Veerle Mistiaen (48) op de Korenmarkt Foodbar Farahilde uit. “Ik ben heel tevreden met de manier waarop het tot nu toe gelopen is”, zegt de rasechte Izegemse. “En na de kermis beginnen we ook met takeaway”, voegt ze er aan toe.

Veerle Mistiaen uit de Sint-Jorisstraat heeft een carrièreswitch gemaakt. En ver moest ze daarvoor niet gaan, gewoon de Korenmarkt oversteken volstaat. De jongste drie jaar werkte Veerle in het stadhuis waar ze een gewaardeerde kracht was op de juridische en de aankoopdienst. “Eigenlijk heb ik als master economie eerst 20 jaar voor de klas gestaan in Brugge, vervolgens drie jaar in de privé gewerkt en daarna nog eens drie jaar in het stadhuis.”

Het zit in het bloed

Nu slaat ze een heel andere weg in, maar voor wie Veerle kent was dit geen grote verrassing. “Het zit een beetje in het bloed. Mijn mama was veel bezig met koken en gaf ook workshops. Ik heb ook veel kooklessen gevolgd en ben uiteindelijk ook een verkorte opleiding gaan volgen aan Spermalie. En ondertussen sluimerde de droom om een eigen zaak te beginnen ook.”

“We hebben er lang over nagedacht, maar je moet eens durven springen”

Maar het juiste concept moest zich aandienen en dat kwam er toen Veerle Outrance Foodbar kon overnemen. Andres Segers had die zaak in de zomer van 2020 geopend op de plaats waar vroeger de kranten- en speciaalzaak ‘Nonkeltjes’ huisde. “Het concept ligt me helemaal. Het is een dagzaak, we zijn open van 8 tot 17 uur. ‘s Morgens is er ontbijt dat wat kan uitlopen tot een brunch, ‘s middags een lunch en in de namiddag een tearoom.”

Germaanse stamnaam

Veerle gaf de zaak een nieuwe naam. “Farahilde is eigenlijk de Germaanse stamnaam van Veerle. Het verwijst dus naar mijn naam, maar we vonden het ook goed klinken en passen. Het project heb ik ook goed samen met mijn gezin overlegd. Maar toen de kans zich aanbood hier de zaak over te nemen, hebben we besloten te springen. Ik werk hier nog met een drietal medewerkers, maar ook mijn man Steven Decrock en onze dochters Emma (23), Paulien (21) en Noor (18) steken al met plezier een handje toe.”

Vanaf 8 uur kan je al terecht in Foodbar Farahilde voor een ontbijt. “Dat kan een traditioneel ontbijt zijn, maar ook een ontbijtburger of een smoothie. Qua lunch hebben we klassiekers als een croque of een belegde boterham, maar met net dat tikkeltje meer. Dat zit hem vaak ook in het beleg dat we bij lokale leveranciers halen. We hechten veel belang aan de korte keten. Als lunch serveren we ook graanbollen en vooral ook onze pokebowls vallen in de smaak.”

Kermiszondagen

In de namiddag schakelt de foodbar over naar tearoom. “De pannenkoeken en wafels zijn zelf bereid en vers gebakken, het ijs dat we serveren komt van Crème de la Cru.”

De foodbar is van dinsdag tot en met zaterdag open van 8 tot 17 uur en op maandag, zondag en feestdagen gesloten. “Op de twee kermiszondagen zullen we wel de deuren openen, we zullen een uitgebreid terras voorzien en ook een snack aanbieden. Na de kermis willen we dan beginnen met takeaway.”