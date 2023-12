Van Izy Coffee tot plantaardige frikandel: 13 West-Vlamingen genomineerd voor ‘Belgian Vegan Award’

Liefst 13 West-Vlaamse ondernemers zijn genomineerd voor een Belgian Vegan Award. Stemmen kan tot en met 7 januari.

De Belgische veganismevereniging BE Vegan reikt elk jaar de Belgian Vegan Awards uit. Daarmee wil BE Vegan ondernemers in de kijker zetten die het voorbije jaar uitblonken met innovatieve producten, uitmuntende vegan gerechten of gebak en het meest inspirerende vegan (kook)boek. Vorig jaar viel onze provincie zes keer in de prijzen.

Onder de 72 finalisten in 12 categorieën vinden we liefst 13 West-Vlaamse ondernemers of ondernemingen terug. Een overzicht.

In de categorie ‘Best Brand’, of ‘beste merk’, maken twee West-Vlaamse ondernemingen kans. Alpro uit Wevelgem is bekend voor plantaardige zuivelvervangers, Greenway is dan weer een producent van vegan vleesvervangers, opgericht door West-Vlaming Paul Florizoone uit Koksijde.

Ook in de categorie ‘Most Remarkable Newcomer’ – opvallendste nieuwkomer – kan een West-Vlaming winnen. Het Oostkampse Fred’s Vegan van Frederique De Clercq maakt kans dankzij een vegan frikandel, terwijl Yum-it uit Moorslede bijhorende sausjes produceert.

De ‘Best (web)shop’ zou ook wel eens uit onze provincie kunnen komen. Zowel tAK uit Kortrijk – een webshop met een heel uitgebreid vegan assortiment – als de kleding van Radikal Kindness uit Brugge maken kans op een felbegeerd beeldje.

Izy Coffee, de koffiebarketen van Bart Buyse, maakt ook kans op een Belgian Vegan Award. © JOKE COUVREUR

Ook de prijs voor ‘Best Coffee Bar’ zou wel eens van ons kunnen zijn. Daar is het Izy Coffee van Bart Buyse uit Izegem genomineerd.

De KleinKeuken uit Kortrijk is dan weer één van de kanshebbers op de award voor ‘Best Lunch’. En ook voor het ontbijt kan je aanschuiven bij provinciegenoten. Zo is Blackbird uit Brugge genomineerd, dat overigens dezelfde zaakvoerster heeft als het ook genomineerde kledingmerk Radikal Kindness. Ook Madam Bakster is genomineerd. Gevestigd in Gent, maar het geesteskinds van de uit Knokke-Heist afkomstige Laura Verhulst.

De voorlaatste categorie waarin West-Vlamingen genomineerd zijn, is die voor ‘Best Catering’. Vegan Butcher’s Choice is een Brussels bedrijf, maar werd opgericht door Benoit Van den Broeck uit Tielt. En Vegansa is dan weer het bedrijf van Sarah Claeys en Anton Huilmand uit Gits bij Hooglede.

De laatste West-Vlaamse kanshebber is Het Vegan Bakboek van Marieke Wyns uit Zedelgem, uiteraard in de categorie ‘Best (cook)Book’.

Stemmen kan nog tot en met 7 januari via deze link. Op maandag 29 januari worden de prijzen uitgedeeld.