West-Vlamingen in de prijzen op Belgian Vegan Awards

Onze provincie is zes keer in de prijzen gevallen op de Belgian Vegan Awards. Drie West-Vlaamse ondernemers kaapten een hoofdprijs weg, terwijl festival Ieperfest de Lifetime Achievement Award in de wacht sleepte.

Met de Belgian Vegan Awards, die op maandag 6 februari uitgereikt werden, zet de Belgische veganismevereniging BE Vegan initiatieven in de kijker die het voorbije jaar een bijdrage leverden aan het veganistisch aanbod in ons land. Er werden awards uitgereikt in twaalf categorieën.

Wondr werd verkozen tot ‘Best brand’. © Instagram

In zes categorieën was er een West-Vlaamse winnaar of runner-up. Zo werd Wondr, het cosmeticamerk van Laura Peene uit Brugge, verkozen tot Best Belgian Brand. Chez Mariette, het bakbedrijf van Marieke Wyns uit Zedelgem, won dan weer in de categorie Best Pastry & Sweets. En Vegansa, de zaak van Sarah Claeys en Anton Huilmand uit Gits (Hooglede), wonnen Best Catering.

Marieke Wyns van Chez Mariette won in de categorie ‘Best Pastry & Sweets’ © Instagram

Twee West-Vlaamse ondernemingen werden verkozen tot beste runner-up in hun categorie. tAK uit Marke (Kortrijk) werd tweede beste (web)shop, terwil Blackbird uit Brugge de tweede plaats veroverde in de categorie Best Breakfast/Brunch.

Tot slot werd ook hardcorefestival Ieperfest in de bloemetjes gezet. De organisatoren kregen een Lifetime Achievement Award.