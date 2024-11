Uit 1.350 horecazaken uitgeroepen tot ‘Meest klantvriendelijke B&B van Vlaanderen’: B&B Droomkerke wint prestigieuze award

Tijdens de Hospitality Awards 2024 in Holsbeek werd Boutique B&B Droomkerke in het Ruiseleedse dorpje Doomkerke maandag uitgeroepen tot ‘Meest klantvriendelijke B&B van Vlaanderen’. Deze prestigieuze award wil B&B-uitbaters onderscheiden die bijzonder veel aandacht schenken aan klantvriendelijkheid en gastvrijheid. “Dit hadden we totaal niet zien aankomen”, vertellen de opgetogen uitbaters Guy Hoste en echtgenote Dominique.

Het is eigenlijk zuiver toevallig dat de Droomkerke-uitbaters, tijdens een seminarie in Middelkerke, kennis maken met de Belgium Hospitality Club. “Ik kende die organisatie totaal niet en besloot ons in te schrijven voor de award ‘Beste Nieuwkomer’”, vertelt Guy. “We waren bijzonder blij genomineerd te zijn, maar toen moesten we ons nog aan een jury voorstellen. Blijkt dat de organisatie daarna op eigen houtje besliste om ons in de meer prestigieuze categorie onder te brengen van ‘Meest klantvriendelijke B&B’, maar daar wisten we helemaal niets van. Dat we die award uiteindelijk zouden winnen, is ons als een totale verrassing overkomen. Het is niet toevallig de categorie waarvan we alleen maar konden dromen. Want die awards mag je zowat de ‘Oscars’ van de Belgium Hospitality Club noemen.”

Koetsier

De gedreven Bruggeling Guy Hoste en zijn vrouw Dominique slagen er al enkele jaren in om van de fraai gelegen B&B Droomkerke langs de Smisseweg een ‘droomse’ vakantiewoning te maken. In hartje zomer heeft het comfortabele logies zowat de allures van een Provençaalse vluchtheuvel. Vooral hun arrangementen vallen bijzonder in de smaak met fietsroutes, Vespa-tours, Porsche-happenings en 2PK-uitstapjes. Als ervaren koetsier weet Guy Hoste zijn gasten met ‘Firmin’s Paardentram’ bovendien rond te leiden in de landelijke schoonheid van het pittoreske dorpje Doomkerke. Het zijn telkens uitstappen die niet onopgemerkt voorbijgaan.

Experten

“Niet minder dan 1.350 horecazaken hadden zich ingeschreven bij de Belgium Hospitality Club”, laat Guy Hoste weten. “De award werd bovendien beoordeeld door een jury van horecaspecialisten, marketingbureaus, consultancy offices en financiële experten. Daarbij bestond de helft uit gasten die ons B&B Droomkerke al eens hadden bezocht en eveneens hun stem konden uitbrengen. Dat raakt ons ook enorm. Als kleine logiesuitbater in het Brugse Ommeland hopen we met deze erkenning de ‘Provence van België’ nog meer in de kijker te plaatsen. Volgend jaar gaan we extra inspanningen doen, om internationaal nog beter door te breken.”