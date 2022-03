Taverne Gentleman is verkocht en wordt gesloopt: laatste pintjes bij Anneke

Liefst 21 jaar stond ze er achter de toog, maar komende zaterdag tapt Anneke De Jaeghere (55) in haar bekende taverne op het stationsplein de allerlaatste pinten. Het pand is verkocht en wordt gesloopt. “Jammer, maar ik kijk dankbaar terug op die 21 mooie jaren.”

Anneke was 34 toen ze in april 2001 Taverne Gentleman overnam op het stationsplein. “Daarvoor had ik vijftien jaar een kapsalon uitgebaat in Uitkerke”, steekt ze van wal. “Ik had een advertentie gezien in de Tam-Tam, en in een week heb ik beslist. Een eigen horecazaak uitbaten, was al lang een stille droom, maar het was best wel spannend. Ik had tenslotte geen horeca-ervaring en moest dus werkelijk álles nog leren. Ik had nog nooit een pint getapt, laat staan een vat aangesloten”, glimlacht Anneke.

Ze moest als cafébazin ook op haar strepen leren staan. “In het begin liet ik me weleens doen. Een café openhouden, daar komt veel meer bij kijken dan pinten tappen, hé. Je moet ook een beetje psycholoog zijn, een luisterend oor voor je klanten. Eigenlijk heb ik mezelf nooit als zo’n typische ‘cafébazin’ beschouwd, ik dronk ook zelden mee. Maar het heeft me gesterkt, een café openhouden. Ik heb er ontzettend veel van geleerd.”

Dat ze er nu gedwongen uit moet, viel Anneke eerst zwaar. “Het voelde alsof ik mijn C4 kreeg”, zegt ze. “Er werd de voorbije jaren al zo vaak gesproken over een mogelijke verkoop, maar het kwam er uiteindelijk nooit van. En dus verlengde ik recent nog mijn huurcontract bij InBev met negen jaar.”

“Maar kijk, aan alles komt een einde, en sinds corona zijn er ook geen zekerheden meer. De klanten keerden sindsdien maar met mondjesmaat terug, en ik was er zelf ook wel minder gemotiveerd door geraakt. Iedereen vraagt me wat ik nu van plan ben, maar ik moet dat zelf nog bekijken. Van een iets ben ik alvast wel zeker: een horecazaak uitbaten, ga ik niet meer doen. Daar zijn het nu de tijden niet meer voor”, aldus Anneke.

Stormschade

In die 21 jaar bleef ze ook niet gespaard van pech in haar zaak. Zo hield storm Eunice er onlangs lelijk huis. “Drie jaar geleden moest ik al eens mijn deur sluiten door stormschade. Het was mij precies soms niet gegund, maar ondanks die tegenslagen heb ik mij altijd rechtgehouden. Me altijd overal doorheen gesparteld. Nog eens: het heeft me gesterkt. Vergeet ook niet dat je in de horeca vaak dubbele uren klopt. Soms voelt het alsof ik de laatste twintig jaar gewerkt heb voor twee.”

Trekpleister

Desondanks zal Anneke het toch missen, haar eigen zaak op het stationsplein. “Ik stond hier graag, tussen mijn klanten. Heb het altijd met hart en ziel gedaan. Dit café was op sterven na dood toen ik het overnam, en ik heb er opnieuw een bloeiende zaak van gemaakt. Een zaak met een vast cliënteel, die ook met carnaval een echte trekpleister was. The Gentleman was voor de carnavalsverenigingen een vaste stop”, zegt Anneke trots.

Samen met de klanten wil ze er zaterdag nog een laatste keer invliegen. “’s Avonds om negen uur treedt Patrick Onzia op, maar de ambiance gaat ’s middags al van start met dj Djee Cee. Iedereen is hier zaterdag welkom, en ik ben alvast van plan om er zelf ook nog een laatste keer van te genieten. We gaan eindigen in schoonheid.”

(WK)