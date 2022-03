’t Kruiske in Deerlijk is derde beste biercafé bij Beer Awards Digitaal Festival

‘t Kruiske, gelegen aan het drukke verkeersknooppunt op de Belgiek, werd verkozen tot derde beste biercafé tijdens het Beer Awards Digitaal Festival. De zaak bemachtigde ook een plaatsje in de top 10 van de beste bierrestaurants. Een bevestiging en stimulans voor Kevin Vermote en Marinke Bintein om op de ingeslagen weg verder te werken.

Het Beer Awards Digitaal Festival is sinds 2012 een begrip in het bierwereldje. De awards worden niet toegekend door een professionele jury maar door het publiek dat kan stemmen via de website www.beerawards.be. Iedereen kan stemmen voor zijn of haar favoriete bieren in verschillende categorieën en voor tal van andere biergerelateerde onderdelen, zoals, bierwebsite, biercafé, bierrestaurant, bierboek en biertijdschrift.

Stevige reputatie

’t Kruiske viel in het verleden al enkele keren in de prijzen en dat was ook het geval tijdens de jongste editie: een derde plaats na Billie’s Bier Kafétaria in Antwerpen en MALZ in Leuven bij de biercafés en een tiende plaats bij de beste bierrestaurants. Kevin Vermote (46) en Marinka Bintein (45) zijn al bijna 23 jaar de sympathieke uitbaters van het sfeervolle eetcafé op de Belgiek. Ze leerden elkaar kennen in de horeca en realiseerden op 1 juli 1999 hun grote droom, een eigen zaak. ‘t Kruiske heeft in de loop der jaren een stevige reputatie opgebouwd: een volkscafé-eethuis waar je niet alleen een goed glas kan drinken maar ook lekker kan tafelen. Het interieur heeft een bruin kantje en ademt een en al authenticiteit uit.”

’t Kruiske heeft enkele stevige troefkaarten. Dat zijn vooreerst de overheerlijke keuken van Marinka. Zij is een echte keukenprinses. “Ik hou van de gewone kost”, verduidelijkt Marinka. “Mooie porties met een persoonlijke toets tegen een prima prijs-kwaliteitverhouding. De jongste jaren is ook het aanbod aan hapjes toegenomen. Foodsharing is meer dan ooit in. We houden het voor iedereen betaalbaar, zeg maar democratisch, en die aanpak legt ons alvast geen windeieren.”

Passie voor bier

Een andere sterkte is de passie voor het bier van Kevin, die zich vakkundig ontfermt over het toogwerk. Hij maakt van tappen en bieren van hoge gisting schenken, een ware kunst. “We hebben een groot aanbod ambachtelijke en artisanale bieren”, gaat Kevin verder. “Behalve de ‘klassieke’ trappistenbieren hebben we heel wat bieren uit de klasse Indian Pale Ale (afgekort de IPA’s) op de kaart staan.

Ook buitenlandse pareltjes

“Ons bieraanbod wijzigt geregeld. Heel wat klanten komen langs en bestellen niet één specifiek bier maar vragen naar een biersmaak waar ze zin in hebben. Dat kan bitter, zoet, zuur of fruitig zijn. Ze vragen vaak mijn mening. Op de duur ken je ook een beetje je volk… Kennismaken met de verschillende smaken in het bier fascineert me mateloos. De ziel van de kleine brouwer wordt er in bloot gegeven. Bier is en blijft een van mijn grote passies. Ik probeer me te onderscheiden door het aanbieden van extreme en originele bieren en laat de klanten ook kennismaken met enkele buitenlandse pareltjes. Ik heb bieren uit Amerika en zelfs Scandinavië.”

Whisky en muziek

Kevin mag zich ondertussen ‘Gouverneur van La Trappe’ en ‘Ambassadeur van Orval’ noemen. Sinds enkele jaren kunnen ook de whiskyliefhebbers terecht in ‘t Kruiske. “Ik heb ondertussen een ruime en gevarieerde whiskykaart samengesteld”, gaat Kevin verder. “Met onze club The Wee Cross komen we om de twee maanden samen voor een tasting. Die bijeenkomsten worden in goede banen geleid door Bob Minnekeer uit Gent, een echte autoriteit op het vlak van whisky.”

Kevin laat zich ook opmerken met zijn muziek waarvoor hij door de vele vinylplaten van mijn vader altijd een grote voorliefde heeft gehad. “Ik pleit voor de betere luistermuziek en stel graag eigen playlists samen. Er is zoveel dat ik graag hoor: van de grote en minder bekende buitenlandse bands en artiesten tot de vele uitstekende Belgische muziek van tegenwoordig”, rondt Kevin af.