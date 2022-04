Sylvie en Johan keren met bruine kroeg D’Oude Glorie terug naar wijk De Ruiter

Sylvie Maugé en Johan Debrauwer (beiden 49) openen volgende week vrijdag 29 april hun nieuwe café ‘D’Oude Glorie’ in de wijk De Ruiter. Het koppel, dat de voorbije jaren de Sherry’s Pub uitbaatte, verbouwde een woning tot een bruine kroeg vol oude decoratieve elementen. “We willen hier graag de glorietijd van vroeger beleven”, zeggen ze.

Vorige maand sloten Sylvie en Johan de deuren van Sherry’s Pub langs de Westlaan. Twee weken nadat Gilles Demeulenaere daar de zaak heropende, zet het bekende Roeselaarse koppel een nieuwe stap in hun carrière. In De Ruiter, vlakbij hun woning en het ouderlijk huis van Johan, openen ze volgende week vrijdag café D’Oude Glorie. “Vroeger hebben we café De Nieuwe Ruiter hiertegenover uitgebaat. Dat we hier op de wijk opnieuw een café starten, voelt als thuiskomen. We willen graag de glorietijden van weleer beleven.”

Groot terras

Johan en Sylvie hebben de woning waar vroeger een boetiek gevestigd was, grondig verbouwd. “We zijn heel tevreden met het eindresultaat. We hebben honderd procent kunnen doen wat we zelf wilden. D’Oude Glorie is een gezellige bruine kroeg waarin tal van oude elementen te zien zijn.” Johan is al jaren gepassioneerd door antiek. Veel van wat hij in de loop der jaren verzameld heeft, kreeg nu een plekje in het nieuwe café. “De oude vloer, een oude toog, het zijn maar enkele van de eyecatchers in onze nieuwe zaak.”

Het koppel nam ook de verwilderde tuin onder handen. Het eindresultaat is een groot terras met plaats voor tachtig klanten. Naast het terras is er ook een jeu-de-boulesbaan aangelegd en in een voormalige koeienstal komen twee dartsborden te hangen. “We mikken ook op de vele wandelaars en fietsers die door de wijk passeren. Daarom voorzien we ook twee oplaadpunten voor elektrische fietsen.”

Boterhammen

In café D’Oude Glorie voorzien Sylvie en Johan ook hapjes en snacks zoals een boterham met verschillende soorten beleg of een glorieplank vol charcuterie. “We willen graag ook een plek voor verenigingen worden. Zo hopen we dat voetbalclub KSV De Ruiter, wielertoeristen, maar ook kaarters en andere verenigingen snel de weg naar hier vinden.”

D’Oude Glorie zal open zijn van 10.30 uur tot halfeen ’s nachts, op dinsdag en woensdag is het café gesloten. Op donderdag gaat het café pas om 15 uur open.