Streetfood-uitbater Arie Mailliard heeft 200 euro veil voor gouden tip spaarpotdief

Handelaars uit Menen en omstreken staan op scherp nadat een spaarpotdief het op hen heeft gemunt. Verschillende zaken werden reeds het slachtoffer van de grijpgrage onbekende, al bijten de ondernemers van zich af. “Ik geef 200 euro aan degene die me kan zeggen wie die kerel is”, klinkt het overtuigd bij Arie Mailliard.

De week leek zich te manifesteren als eender welke andere week voor Arie, die dagelijks terug te vinden is achter de toonbank van zijn streetfood restaurant Snack ‘n Beete op de Grote Markt. “Totdat die kerel binnen kwam”, zucht hij.

“Hij gaat naar de toonbank, ik was nog bezig in de keuken en na wat aarzelen grabbelt hij de spaarpot mee die op de toonbank staat. Hij was duidelijk te zien op de camerabeelden maar ik kon niet snel genoeg reageren.”

De jongeman was overduidelijk niet aan zijn proefstuk toe want een bakkerij, enkele straten verder in het centrum van Menen, kreeg hem op korte tijd niet één maar reeds twee keren over de vloer. Arie belde meteen de politie maar besloot ook om het heft in eigen handen te nemen.

“Ik drukte enkele foto’s af van die onbenul en plakte ze op mijn raam. Wie mij de naam en het adres kan bezorgen, krijgt 200 euro beloning”, foetert de ondernemer.

“Of ik geen schrik heb van de privacywetten? De wereld op z’n kop eigenlijk. Die gast komt hier binnen, gaat aan de haal met een spaarpotje voor mijn dochter en dan zou ik me nog moeten inhouden? De politie kwam ter plaatse en deed keurig haar werk maar het systeem hecht geen waarde aan spaarpotjes. “

“Volgens mij moeten we wel een duidelijk signaal stellen want wie zoiets doet, zal er zijn handen niet voor omdraaien ergens te gaan inbreken. Zowel mijn collega’s als inwoners van de stad moeten weten dat die gast hier nog rondloopt en dat ze dus op hun spullen moeten letten. Het is mijn burgerplicht hier iedereen over in te lichten.”