Streetfood C-S opent de deuren van foodcaravan in Roeselare: “Versheid wordt grootste troef”

Dit weekend is het eindelijk zover voor Christophe Clarysse (49) en Sylvia Monsy (46) uit Roeselare. Dan trapt het koppel hun nieuw project ‘Streetfood C-S’ af met een heus openingsweekend. Hun doel? De mensen vooral laten genieten van hun verse, maar ook luxueuze creaties van hamburgers, braadworsten en croques. “Wij zullen ervoor zorgen dat versheid van de producten onze grootste troef wordt”, klinkt het ambitieus.

Aan ervaring geen gebrek bij Christophe en Sylvia. Beide waren ze al actief bij een traiteur, waar dan ook de passie begon te groeien om zelf iets in deze sector op te richten. “We kregen de mogelijkheid om een foodcaravan te kopen en hebben dan ook geen moment getwijfeld om dit project uit de grond te stampen”, klinkt het bij Christophe, zaakvoerder van Streetfood C-S.

“Als koppel doen wij jaarlijks ook veel markten en zien op die manier veel mensen staan met hun kraampje. Maar als we dan gaan proeven, vinden we het niet altijd even lekker omdat het niet vers is. En net daar willen wij met Streetfood C-S op inspelen. Kwaliteit staat bij ons bovenaan. Ik zie het eerder zo: de mensen moeten overal al veel geld betalen voor eten. Maar als het dan niet lekker is, is dat ook niet plezant. Daarom zullen wij ervoor zorgen dat versheid van de producten onze grootste troef wordt.”

Luxueuze creaties

Bij Streetfood C-S kan je vooral terecht voor hamburgers, braadworsten en croques. “Maar niet voor de standaard, zoals je die overal kan vinden”, gaat Christophe verder. “Zo zorgen we ervoor dat alles 100 procent vers is en zullen we het ook mooi dresseren met sla, tomaat en zelfgemaakte sausen. De croques zullen we dan weer ‘pimpen’ met wat peer, nootjes en brie.”

“We gaan met ons concept voor dat tikkeltje meer”

De foodcaravan van Christophe en Sylvia zal vooral ingezet worden op tal van evenementen. Dit gaat van verjaardagsfeesten tot personeelsfeesten, maar ook babyborrels, trouwfeesten en zelfs fuiven. “Wij staan op gelijk welk feestje. Wie ons wil boeken, doet dit best via telefoon op het nummer 0479 33 34 86 of via mail naar streetfoodsc.s@gmail.com.”

Openingsweekend

Aftrappen doen Christophe en Sylvia dit weekend op de Markette 44 in Roeselare. Op vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari van 18 uur tot 21 uur en op zondag 22 januari van 11 uur tot 14 uur. “Iedereen die wil, is van harte welkom voor een openingsdrankje. We bieden ook ons volledig assortiment aan, maar dat is dan wel betalend. Helaas is het niet meer haalbaar om dit gratis te doen. Hoe dan ook verwachten we wel een mooie opkomst en zijn wij er alvast klaar voor om er een lap op te geven”, besluit Christophe. (MB)