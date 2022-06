Stefanie en Jasper willen vanaf 8 juli droom waar maken in De Stadstuin (voorheen Le Petit Jardin en La Vérité)

De Stadstuin wordt vanaf 8 juli in de Markstraat – waar eerder Le Petit Jardin en La Vérité huisden – de horecazaak van Stefanie Schaubroeck en Jasper Soubry. Dit koppel wil er een lang gekoesterde droom waarmaken. “En dat op een prachtige locatie pal in het centrum.”

In het voorjaar van 2018 startte Tieltenaar Andy Cool met Le Petit Jardin in het pand waar vroeger traiteur Jurgen en vervolgens ook kledingzaak Tip Top hun onderkomen had. Andy verbouwde zaak eigenhandig, maar hij zou daar ook een overbelaste schouder aan over houden die hem tot stoppen noopte in juli 2020. Toen nam hij samen met zijn partner Jill De Coussemaker afscheid van de Marktstraat. In december van dat jaar – nog in volle lockdown – nam Christophe Willaert de zaak over en doopt het om tot La Vérité. Door personeelsproblemen hield hij het eerder dit jaar bekeken.

“Midden in het centrum met gratis parking vlak voor de deur, meer kan je niet wensen”

Vanaf vrijdag 8 juli is het de beurt aan Stefanie Schaubroeck (36) en Jasper Soubry (31) om op zelfstandige benen te staan. Jasper is afkomstig uit Gullegem, Stefanie is een echte Izegemse. Ze vormen al drie jaar een koppel en waren samen aan de slag bij Speelpunt in Zwevegem, een iets exclusiever indoorpark waar Jasper instond voor de coördinatie en Stefanie aan zet was in de keuken. “Maar ik droomde eigenlijk al van mijn 18de van een eigen zaak”, verklaart Jasper hun move. “Je moet eens die stap zetten en nu hebben we ook de ideale leeftijd”, gaat Stefanie verder. “En toen we hier het pand in de Marktstraat 24 binnen stapten werden we meteen verliefd.”

Troef van de zaak

Na Le Petit Jardin en La Vérité kiezen Stefanie en Jasper resoluut voor een Nederlandstalige naam. “Het pand is binnen prachtig ingericht, maar het is de tuin die de troef van onze zaak is. De naam hadden we al in ons hoofd na ons eerste bezoek. En daarvoor moeten we onze voorgangers ook danken, zij hebben het zo aangelegd en op punt gezet. En zeg nu eens eerlijk, als je hier zit is het puur genieten. Het is hier ook ongelofelijk stil. Het zijn hier Batjes voor de deur en toch hoor je er niks van.”

© Frank Meurisse

Het koppel wil ook een eigen twist geven aan de zaak. “Dat zal je al zien aan de drankkaart. Onze koffie en thee komen van Viva Sara en onze limonades zullen we zelf maken.” De wijnkaart blijft behouden. “We namen die over van onze voorganger. Die was sommelier en stelde die met kennis van zaken samen.” Elke middag zal er een lunch geserveerd worden tegen 16 euro. “Soep, slaatje of voorgerecht en een hoofdgerecht vlot geserveerd. Daarvoor is hier zeker potentieel in Izegem.”

Je kunt er natuurlijk ook à la carte eten. Op de kaart zal een zestal tapasgerechtjes komen, net als slaatjes en pasta. “Een gewone spaghetti bijvoorbeeld niet, maar wel een variant.” Ook vier vegan gerechtjes zullen vast in het aanbod zitten en wekelijks zullen er ook de suggesties zijn. “We serveren vis en vlees, maar maken daarbij ook resolute keuzes. Qua vlees zal dat dus een chateaubriand en steak tagliata, de Italiaanse variant van entrecote, zijn.”

Jasper en Stefanie zullen allebei zelf vol in de zaak staan. “Stefanie in de keuken, ik zal de zaal doen. Een kok geeft je restaurant een gezicht, het is belangrijk om daar continuïteit te hebben. En door het zelf te doen, ben je daar al van verzekerd. Op drukke momenten kunnen we eventueel studenten of flexi’s inschakelen.”

Parkeerhaven

Stefanie heeft ondertussen al heel wat ervaring achter het fornuis. “Als tiener ging ik al helpen in Aviflora, ik heb dat jarenlang gedaan en daar ook de smaak voor de horeca te pakken gekregen. Ik volgde vervolgens drie jaar een opleiding tot restauranthouder, nu is het tijd om voor onze eigen zaak te gaan.”

Woensdag is de sluitingsdag van het restaurant. “We zijn eigenlijk open van donderdagavond tot en met dinsdagmiddag. Op vrijdag 8 juli gaan we open, we blijven ook de hele zomer door werken. We zijn klaar om onze grote droom waar te maken. We hebben een super gevoel bij onze zaak en denken onze plaats te hebben in het Izegemse horecalandschap. De ligging is hier ook ideaal. Pal in het centrum, maar pal over de deur is de parkeerhaven. Over de middag kun je er gratis staan en ook ’s avonds, dus eigenlijk valt dat perfect samen met onze openingsuren.”