Spaghettirestaurant Bavet opent vestiging in hartje Kortrijk: “Hebben hoog vintage-gehalte”

Op 1 december opende spaghettirestaurant Bavet Kortrijk de deuren aan de Stationstraat 1-3, het iconische pand waar Brasserie Falstaff tot voor enkele maanden huisde. Het is daarmee het 16e restaurant van Bavet in 6 jaar tijd. Eline Defresne is de zaakvoerder.

Bavet zet de expansie verder, zoveel is duidelijk. Hun concept ‘Made For Friends’, waar beleving centraal staat, verovert nu ook de harten in Kortrijk. “Kortrijk stond al langer op ons verlanglijstje en kon niet ontbreken in onze collectie spaghettirestaurants. De stad kent een bruisend studentenleven, is vaak het mekka voor designexpo’s en is volop aan het evolueren. Daarom kozen we voor deze mooie, West-Vlaamse stad”, aldus Peter Van Praet, in 2015 stichter-zaakvoerder van Bavet en uitvinder van het concept ‘Made for Friends’. “Bavet is een collectie restaurants die een beleving genereert: dit door middel van heerlijk op smaak gebrachte spaghetti in combinatie met een authentieke locatie. Elk restaurant onderscheidt zich door een specifieke eigenheid en is telkens ondergebracht in een karaktervol pand met respect voor de omgeving. Het concept weerspiegelt zich in een doorgedreven beleving en community building met een hoog vintagegehalte en rock-’n-roll-sfeer.”

De kunst van de horeca

In het pand van Bavet Kortrijk huisde voordien de bekende brasserie Falstaff. Samen met de lokale brouwerij Omer Vander Ghinste werd het iconische pand omgetoverd tot een typische Bavet-locatie. “De inrichting van het pand onderscheidt zich van de andere Bavet-vestigingen dankzij de opmerkelijke voorgevel uit glas, een opvallende bar en indrukwekkende glasramen. Het zorgt zoals steeds voor een unieke restaurantbeleving die ook plaats biedt aan 50 tot 100 personen”, aldus nog Peter Van Praet. Zaakvoerder in Kortrijk is Eline Defresne (29). Eline is afkomstig uit Avelgem en volgde Economie-Moderne talen aan het Sint-Jan Berchmanscollege. Zij runde 9 jaar als zelfstandige een paardendressuur. “Er waren 20 paarden om 24 uur op 24 te trainen en te verzorgen”, zegt Eline, die daarna 4 jaar gastvrouw was in Restaurant ’t Konijntje in Kwaremont.

Het pand in de stationsstraat is een uniek Bavet-restaurant, vooral door zijn opmerkelijke voorgevel van glas. © JVGK

“Dat was hetzelfde als wat ik hier doe: gasten ontvangen en de weg wijzen, opdienen, zien dat ze zich welkom voelen, een praatje maken. Tijd maken voor de mensen is belangrijk. En tezelfdertijd alles discreet in het oog houden, dat is de kunst van de horeca.”

Slabbetje

Eline is ook opgetogen met het concept en de inrichting van Bavet Kortrijk.

“Het is super. Een mooi en warm interieur met zachte belichting. Het is niet enkel toegespitst op het eten maar ook op het omkaderend geheel zodat de klanten zich behaaglijk voelen. Een leuk detail is de menu die op een vinylplaat gedrukt is en in een originele hoes steekt.”

Het idee achter Bavet is even simpel als geniaal. “Bavet komt van slabbetje, een zeer herkenbaar iets. We trekken ook de stad Kortrijk binnen in de zaak via foto’s van evenementen of figuren. Zo spelen we in op het lokale en betrokkenheid met de stad en de inwoners. We houden het ook eenvoudig en laagdrempelig: we brengen enkel spaghetti met keuze tussen 7 sauzen en een 10-tal mogelijke combinaties van sauzen aangezuiverd met toppings en verschillende kazen”, besluit medewerker Gilles Peeters.