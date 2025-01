Sabrina (40) en Sebastiaan (39) noodgedwongen op zoek naar overnemer voor ontbijt- en lunchzaak Bloom: “Alsof we onze droom moeten afgeven”

Na zes jaar gaan Sabrina Bentein (40) en Sebastiaan Vanmassenhove (39) – uitbaters van de populaire horecazaak Bloom in Knokke-Heist – noodgedwongen op zoek naar een overnemer. Door gezondheidsredenen moeten ze een nieuwe uitdaging aangaan.

In het centrum van Heist openden Sabrina en Sebastiaan begin 2019 hun eigen zaak. Op die manier ging een droom in vervulling, want Sabrina werkte al sinds haar vijftiende in de horeca. Echtgenoot Sebastiaan was beroepsvisser, maar samen besloten ze hun leven een nieuwe wending te geven. Het was meteen de geboorte van Bloom, een ontbijt- en lunchzaak waar je op vrijdag en zaterdag ook terecht kon voor een diner.

De zaken gingen goed en in 2021 besloot het koppel het pand een nieuwe stap te wagen. Ze kochten het pand aan de overkant van de Elizabetlaan om hun zaak een doorstart te geven. “We hebben hier eigenlijk alles waar we van droomden”, zegt Sabrina. “Een prachtige locatie vlakbij het strand met een terras waar de zon bijna een hele dag schijnt.”

Moeilijke beslissing

Nu komen ze met het onverwachte nieuws naar buiten dat de zaak binnenkort de deuren sluit. “Na zes mooie jaren hebben we beslist om Bloom over te laten”, bevestigt Sabrina. “Door gezondheidsredenen kunnen we helaas niet langer de passie en energie geven die onze zaak verdient. Het is zeker met pijn in het hart, want de zaken gaan nog altijd heel goed. Alleen moet je op een bepaald moment in het leven beslissingen nemen. Al voelt dit zeker alsof we onze droom moeten afgeven. We kochten een pand met de bedoeling nog vele jaren iets moois uit te bouwen. Dat stopt nu abrupt en natuurlijk doet dat pijn. Er zijn al héél veel traantjes gevloeid sinds we het besluit namen”, zegt Sabrina, die haar klanten met een mededeling op de hoogte bracht. “We willen iedereen uit de grond van ons hart bedanken voor de steun en vriendschap die we de voorbije jaren hebben gevoeld. Net zoals we dankbaar zijn voor de vele mooie herinneringen. Ons cliënteel heeft van Bloom een plek gemaakt waar we met veel trots op kunnen terugkijken.”

Nieuwe deuren openen

Het koppel blijft nog even het gezicht van de zaak, maar dat is een kwestie van tijd. “Zolang het pand niet verkocht is en onze gezondheid het toelaat blijven we open en blijven mensen van harte welkom”, knikt Sabrina. “We hopen dat veel mensen nog een laatste keer zullen langskomen om deze bijzondere periode in ons leven mooi af te sluiten. De vele reacties die we al kregen na de aankondiging doen ons veel deugd. Ik probeer het alsnog positief te bekijken: wanneer deze deur sluit, gaat er hopelijk een andere voor ons open.” (MM)