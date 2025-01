‘Roodkapje’ nu ook te verkrijgen in Anzegem: “We moeten terug naar de basis: eerlijk en met een moderne twist”

De voorbije tijd wordt Roodkapje op verschillende plaatsen te koop aangeboden. Dat is nu ook het geval in de frituren Den Heirweg en ‘t Vichtenaarke in Anzegem.

“Het is onze nieuwste snack”, vertellen de zaakvoerders van Frituur Den Heirweg Kelly Eggermont (41) en Jurgen Verbeke (46). “Een lekkere boulet met kriekensaus op grootmoeders wijze met daarbovenop gedroogde uitjes.” En dat zou wel eens een hit kunnen worden.

De bedenkers achter dit gerecht zijn de Suikernonkels. Het gaat om ambachtelijk gekookte krieken uit Meter Moe’s Kriekepot. “Hun aanpak is alleszins nog traditioneel”, klinkt het bij Kelly. “Frituur na frituur springen ze binnen om de rode saus aan de man te brengen. We kijken wat het geeft.”

Winter Julientje

“De kriekensaus is een combinatie van krieken, rietsuiker en appelpectine, volgens het etiket op de pot”, legt Jurgen uit. “Het heeft die perfecte balans tussen zoet en hartig dat de smaakpapillen prikkelt. Deze saus, geserveerd bij een krokant gebakken gehaktbal , met voor de liefhebber eventueel nog een extra saus zoals mayonaise, is allesbehalve een standaard frituurgerecht. Het resultaat? Een maaltijd die de alledaagse gehaktbal verheft tot een gastronomische ervaring, zonder te willen overdrijven.”

Wie het uitgebreider wil, kan opteren voor een Winter Julientje: dat is een portie frieten met daarop een boulet, in stukjes gesneden gebakken en daarop de kriekensaus en gedroogde uitjes. “Een ouderwets recept in combinatie met een nieuwe frituurervaring. Het is vertrouwd, maar toch verrassend”, vat Jurgen het samen.

Roodkapje

“We moeten terug naar de basis,” zegt Jurgen. “Mensen willen eten dat eerlijk voelt, maar wel met een moderne twist. Dit gerecht is daar een perfect voorbeeld van. Lekker en betekenisvol.” De boulet met rode kriekensaus bewijst dat traditie en innovatie hand in hand kunnen gaan.