Nieuwe frituursnack ‘Roodkapje’ ook op de kaart in Anzegemse frituren: “Boulet met kriekensaus prikkelt de smaakpapillen”

In een honderdtal frituren is sinds kort een nieuwe frituursnack verkrijgbaar: het Roodkapje. Ook Frituur Den Heirweg en Frituur ’t Vichtenaarke in Anzegem springen op de kar. “Het gaat om een boulet met kriekensaus op grootmoeders wijze en daarbovenop gedroogde uitjes”, zeggen uitbaters Jurgen Verbeke en Kelly Eggermont van Den Heirweg.

Het Roodkapje dook de voorbije dagen in diverse media op. De bedenkers zijn een duo uit Pajottegem die met hun podcast Suikernonkels op zoek gaan haar het spreekwoordelijke gat in de markt. De insteek: hoe maak je met een goed idee van 1 euro 1 miljoen euro? ”

Een van hun ideeën is het Roodkapje: rode kriekensaus die ze combineren met bouletten en gedroogde uitjes. “Frituur na frituur springen ze binnen om de rode saus aan de man te brengen. Wij zetten het op onze kaart en kijken wat het geeft.”

Tijd om te proeven. Het is heel lekker: niet te zoet, met de ideale zurigheid die hoort bij een kriekje. En het doet nostalgisch terugdenken aan de talrijke familiefeesten bij mijn mémé en haar fricandon met kriekskes.

Winter Julientje

“Het heeft inderdaad die perfecte balans tussen zoet en hartig dat de smaakpapillen prikkelt. Deze saus, geserveerd bij een krokant gebakken gehaktbal en met voor de liefhebber eventueel nog een klik mayonaise is allesbehalve een standaard frituurgerecht. Het resultaat? Een maaltijd die de alledaagse gehaktbal verheft tot een gastronomische ervaring zonder te willen overdrijven”, legt Jurgen uit.

Wie het uitgebreider wil, kan opteren voor een Winter Julientje: dat is een portie frieten met daarop een in stukjes gesneden en gebakken boulet en daarop de kriekensaus en gedroogde uitjes. “Een ouderwets recept in combinatie met een nieuwe frituurervaring. Het is vertrouwd, maar toch verrassend”, vat Jurgen het samen.

Grootmoeder en de wolf

De culinaire reis wordt op ludieke wijze verweven met het verhaal van Roodkapje. Grootmoeders recept voor de kriekensaus is de spil van het verhaal, terwijl de wolf een toevallige ontdekker van de perfecte smaakcombinatie blijkt. “We moeten terug naar de basis,” zegt Jurgen. “Mensen willen eten dat eerlijk voelt, zonder pretentie, maar wel met een moderne twist.”