Romeo Cantineau wordt de uitbater van het restaurant in kasteel Ter Borcht

De kogel is eindelijk door de kerk. De nieuwe uitbater van het restaurant in het kasteel Ter Borcht in Meulebeke is gekend.

Het college van burgemeester en schepenen gunt het uitbatingsrecht voor een horecazaak in het kasteel aan Romeo Cantineau. Romeo wordt binnenkort 31 jaar, is afkomstig uit Gent en woont in Olsene. Hij heeft gedurende 8 jaar een zelfstandige cateringzaak uitgebaat en startte daarna een feestzaal in Kortrijk. De coronapandemie gooide echter roet in het eten maar Romeo kon onmiddellijk aan de slag in ‘de betere restaurants’.

Het restaurant zal om te beginnen per 1 september open zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, zowel ‘s middags als ‘s avonds. In het weekend opent het restaurant voor groepen, recepties, lokale initiatieven… Romeo is nog op zoek naar een maître d’hôtel, een sommelier en flexibele zaalmedewerkers. Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen via romeocantineau@gmail.com.

Nu is men dringend op zoek naar een naam voor het restaurant. Hiervoor doet men een beroep op de inwoners van Meulebeke. Die kunnen een naam voorstellen via www.preus.meulebeke.be of via het onthaal in het gemeentehuis. Wie de naam bedenkt die het meest gesmaakt wordt, krijgt een maaltijd voor twee personen in het restaurant onder persoonlijke begeleiding van chef Romeo.