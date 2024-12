Robbe en Doñana shaken cocktails in Hotel Malleberg

Pop-up cocktailbar Jacobius is terug. Robbe Dupon en Doñana Vandyck shaken drie weekends lang cocktails in Hotel Malleberg. “We serveren er onze kenmerkende creatieve en culinaire cocktails, waarin we de schoonheid en smaken van Brugge tot leven brengen. We werken daarvoor met ingrediënten als den, paddenstoelen en donkere chocolade.”

Robbe Dupon en Doñana Vandyck hielden deze zomer drie maanden hun pop-up cocktailbar Jacobius open in Hof de Plezance in Brugge. “Het was een succes. We kregen voornamelijk locals en hier en daar eens een verdwaalde toerist over de vloer. De reacties waren positief”, begint Robbe, die werkt als freelance bartender en in mei uitgeroepen werd tot de beste sherry-cocktailbartender ter wereld.

“Het is nog steeds de droom om een cocktailbar te starten in hartje Brugge, maar we hebben nog geen geschikt pand gevonden. Omdat we ons graag nog eens wilden tonen, gingen we op zoek naar een nieuwe locatie voor een pop-up. Ik had onlangs een samenwerking in Antwerpen, waarbij een koffiebar ’s avonds omgetoverd werd tot cocktailbar. Het was mijn idee om ook zoiets in Brugge te creëren, bijvoorbeeld in een ruimte die ’s avonds leeg is in een hotel. Die locatie vonden we in Hotel Malleberg.”

Kelderverdieping

Gedurende drie weekends 20, 21, 22 en 27, 28 en 29 december, 3, 4 en 5 januari openen Robbe en Doñana hun pop-up in het charmante hotel in de Hoogstraat in Brugge. “Uitbaters Eva en Niels kwamen deze zomer in onze pop-up in Hof de Plezance een cocktail drinken. Ze waren meteen enthousiast om samen te werken. Het hotel heeft een prachtige kelderverdieping die we zullen inrichten als cocktailbar. We serveren er onze kenmerkende, creatieve, culinaire cocktails en bites in een warme Brugse setting.”

“In onze cocktails zullen we de schoonheid en de smaken van Brugge opnieuw tot leven brengen. We werken daarbij met ingrediënten die de winter ons brengt, zoals den, paddenstoelen, donkere chocolade en iets rijkere smaken die bij dit seizoen passen”, besluit Robbe. (BC)

www.straightupdrinks.be