Robbe (28) opent bruine kroeg met verwijzing naar café De Nieuwe Herberg: “Die mooie momenten wil ik de mensen hier ook laten beleven”

De Grote Markt in Veurne is een café rijker. Met Den Herberge opent Robbe Stommeleer (28) deze week een bruine kroeg. Met zijn ervaring in de horeca en zijn job als postbode is hij geen onbekende in de streek. De inspiratie voor de naam komt van het voormalige café De Nieuwe Herberg in Alveringem. “Die mooie momenten wil ik de mensen ook hier laten beleven”, kijkt hij ernaar uit.

Met Den Herberge opent vrijdagavond een nieuwe bruine kroeg op de Grote Markt van Veurne. Initiatiefnemer is Veurnaar Robbe Stommeleer (28), een naam die bij velen in de streek ongetwijfeld een belletje doet rinkelen. Robbe heeft lange tijd in Nieuwpoort gewoond en gewerkt. “Maar ik heb vooral in Veurne gewerkt, waaronder enkele jaren in de Furna Pub”, voegt hij toe. “Daar heb ik enorm veel ervaring opgedaan en is de liefde voor de horeca gegroeid. De kriebel voor het vak zat er al lang in. Ik heb daar het fijne werk geleerd en was er graag gezien, iets wat ik nu echt merk aan de positieve reacties van mensen die me herkennen. Buiten de horeca kunnen velen mij kennen als postbode in Veurne en Alveringem, of van in de versmarkt Delva.”

Met Den Herberge wil Robbe nu zijn eigen stempel drukken en een warme, gezellige ontmoetingsplek creëren voor jong en oud. “De naam werd mij ingegeven door een goede vriendin”, vertelt hij. “De inspiratie komt deels van het voormalige café De Nieuwe Herberg in Alveringem, een plek die voor veel mensen een vaste waarde was en waar ze nog altijd met warme herinneringen over spreken. Die mooie momenten wil ik de mensen ook hier laten beleven.”

Gezelligheid centraal

Het wordt een typische bruine kroeg. “Er komt een bruine toog met donkere meubeltjes, maar we brengen toch extra sfeer door kleur en licht. Gezelligheid staat boven alles”, benadrukt Robbe. “Op de benedenverdieping zorgen we voor een sfeervolle ruimte waar mensen kunnen genieten van een potje (tap)biljart, vogelpiek en tafelvoetbal. Op de bovenverdieping hebben we een podium gemaakt waar we driemaandelijks optredens laten doorgaan. Lokale bands kunnen zich hier uitleven, en ook een dj kan af en toe voor extra sfeer zorgen. Verder plannen we thema-avondjes, zodat er altijd iets te beleven valt.”

De kaart zal kunnen rekenen op een breed publiek. “De lokale bieren komen zeker aan bod, die we dan als suggestie aan de klant zullen voorstellen. Ik ga werken met een paar bieren uit het Veurnse De Living om te starten, maar geef andere lokale bieren even goed een kans om op ons suggestiebord te staan. De mensen houden van afwisseling. De suggesties zullen per drie maanden eens aangepast worden en de bestsellers zullen een plaatsje krijgen op onze vaste kaart. Ik ga ook mijn broer steunen met het Middelkerkse bier Jus de Mer, dat vast op de kaart komt te staan.”

“Maar ik heb ook besloten om enkele lekkere wijnen te serveren en in te zetten op verzorgde after-dinner drinks. We voorzien ook eenvoudige snacks, iets kleins voor tussen pot en pint, maar geen uitgebreide gerechten zoals in een restaurant. Het feit dat we vanaf 15 uur open zijn, en tijdens de zomermaanden de woensdagmarkt erbij nemen, mikken we op mensen die willen genieten van een lekkere kop koffie. Daarna komen de mensen voor de apéro, de ‘plakkers’ aan de toog en de feestbeesten die tot in de vroege uurtjes blijven hangen (lacht).”

Duwtje in de rug

Het is voor hem stiekem een jongensdroom die uitkomt. “Ik heb uiteraard gepraat met mensen die me na aan het hart liggen en die veel ervaring hebben in de horeca. Na vele gesprekken heb ik de beslissing genomen om deze stap te zetten. En ik heb het me nog geen seconde beklaagd. Ik sta te popelen om open te gaan. Soms heb je wel eens iemand nodig die je over de streep trekt of een duwtje in de rug, maar ik mag mijn sterke vrouw Jana zeker niet vergeten. Ze staat volledig achter me en gelooft in mij, net zoals de rest van de familie.” (DMe)