Restaurant Maya in Tielt gesloten, zaakvoerder ontkent dat er sprake is van faillissement

Mezze- en grillrestaurant Maya op de Markt van Tielt is dicht. Aan de deur hangt een boodschap van een gerechtsdeurwaarder, al ontkent de zaakvoerder dat het om een faillissement gaat.

Vorige week stond het Libanees-Turkse restaurant al online over te nemen. Op een aanplakbiljet aan de deur staat te lezen dat het om een gerechtelijke uitdrijving gaat en dat het de zaakvoerder verboden is om het pand nog te betreden. De gewezen zaakvoerder ontkent formeel dat er een procedure zou lopen. “Ik sla een andere weg in en het verhaal van Maya stopt, maar het gaat voor alle duidelijkheid niet om een faillissement”, reageert hij kort. “De zaak is overgelaten.”

Restaurant Maya opende in juli 2022 in het voormalige pand van fonduehuis Bleu-Chaud op de Markt van Tielt. Een jaar later ging een tweede vestiging open in Knokke. (SV)