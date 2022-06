Hassan brengt Turks-Libanese lekkernijen naar Tielt: “Uitgebreid assortiment aan meze, grill en stoofpotjes”

Op 1 juli, bij de start van de Tieltse Feesten, opent Hassan Chehade (23) op de Markt zijn Turks restaurant Maya. De jonge ondernemer wil in de zaak waar vroeger Bleu-Chaud zat de Mediterrane keuken op een bord brengen. “De focus ligt op de Turkse keuken, maar dan wel met Libanese accenten.”

Hassan werd geboren in de Libanese hoofdstad Beiroet, maar verhuisde op zesjarige leeftijd naar Tielt. Hier groeide hij op en stampte hij ondanks zijn jonge leeftijd al een transportbedrijf uit de grond. “Maar ik droomde al langer van een klein restaurantje waar de mensen de typische meze, grill en stoofpotjes konden krijgen”, vertelt hij.

Toen Ronny Decock, de vorige eigenaar van het pand, aangaf dat hij zijn pand wilde overlaten, twijfelde Hassan dan ook geen moment. “De ligging is immers ideaal. Ik ben meteen naar Ronny toegestapt en heb aan hem mijn plannen uit de doeken gedaan.”

Uitgebreide kaart

In Maya, genoemd naar Hassans dertienjarige zusje, zullen vooral Turks-Libanese gerechten op de kaart staan. “De focus ligt op de Turkse keuken, maar dan ook met Libanese tapasgerechten. Dat wil dus zeggen dat we een uitgebreide kaart met allerlei stoofpotjes, meze, tapas- en grillgerechten zullen aanbieden. We willen ook de nadruk leggen op de authenticiteit van de gerechten.”

“Zo zullen alle kruiden en bereidingen hier in keuken gemalen en bereid worden. Daarvoor hebben we een chef kunnen strikken met meer dan 25 jaar ervaring, die zelfs speciaal voor het restaurant vanuit het Gentse naar Tielt verhuist. De keuken wordt echt zijn speeltuin. De mensen zullen smaken proeven die ze nog nooit eerder proefden.”

Al zullen ook de fans van de meer klassieke Vlaamse keuken aan hun trekken komen. “We beseffen immers heel goed dat die Mediterrane keuken niet voor iedereen weggelegd is. Daarom zullen we ook klassiekers zoals bijvoorbeeld spaghetti bolognese en steak op de kaart zetten. Overdag willen we ook op het tearoomgebeuren focussen.”

Uniek

Hassan is er dan ook rotvast van overtuigd dat zijn restaurant een schot in de roos zal worden. “Ik geloof echt in dit concept en sta volledig achter mijn verhaal. Het is iets unieks, want ik denk niet dat er in de omgeving nog zaken zijn die dit soort keuken aanbieden. In de Sleepstraat in Gent zijn er wel enkele goede adresjes, maar hier in Tielt is daar zeker ook plaats voor.”

Hij wil alvast niets aan het toeval overlaten. Zo kocht hij een speciale grill met een lavasteen “die ervoor zorgt dat de smaak nog meer doorkomt” en krijgt de zaak komende week ook nog wat nieuwe decoratie om nog wat meer de sfeer van het Midden-Oosten te creëren. “Al zal dat zeker niet te drastisch zijn.”

Een inloopperiode krijgt de zaak niet, want de opening valt net tijdens de Tieltse Feesten, de drukste periode van het jaar. “Maar dat baart me geen zorgen. Drukker dan dit zal het niet worden, dus als we dit aankunnen, kunnen we alles aan. Ik ben ook zeker dat ik op een goede equipe kan rekenen.”

Maya zal vanaf 1 juli dagelijks doorlopend open zijn op maandag, dinsdag en woensdag vanaf 11.30 uur en van donderdag tot en met zondag vanaf 9 uur.

(TM)