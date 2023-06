Hassan (24) brengt Turks-Libanese gerechten naar Knokke-Heist: “Mensen verrassen met onze keuken”

Knokke-Heist is een culinair adresje rijker. Turkse mezze, Libanese stoofpotjes of de betere grillspecialiteiten van de Mediterraanse keuken: je proeft het allemaal in Maya, het nieuwe restaurant van Hassan Chehade (24). De twintiger heeft al een succesvolle zaak in Tielt, maar kiest nu bewust voor een tweede vestiging aan zee. “Ik merk dat de nieuwsgierigheid groot is. De bedoeling is om de mensen hier te verrassen met onze keuken.”

Hij is druk bezig met de laatste inrichting van zijn zaak wanneer we Hassan spreken. “Alles moet in orde zijn, want we willen meteen een goede start nemen”, legt de 24-jarige man uit. Hij ervaart gezonde stress – logisch bij de start van een nieuwe zaak – maar heeft er vooral veel zin in. Dat vertrouwen is mede te danken aan het succes van zijn zaak in Tielt, die vorige zomer de deuren opende. “Het werd een instant succes en eigenlijk is het niet meer gestopt. We kopiëren hetzelfde concept in dit pand in Knokke-Heist”, zegt Chehade.

Toplocatie

En dat concept is de Turks/Libanese keuken. Zijn roots hebben daar alles mee te maken. Hassan werd geboren in Beiroet, maar woont al sinds zijn zesde in Tielt met zijn familie. De naam van het restaurant, Maya, verwijst dan weer naar het kleine zusje van Hassan. Dat hij nu een zaak opent aan de kust, is geen toeval. “We merkten dat we in onze zaak in Tielt veel mensen van de kust en Brugge over de vloer kregen. Toen we begonnen nadenken en rondkijken voor een tweede zaak in die regio, viel ons oog op dit pand in de Karel Mercierstraat in Heist. De locatie, op een hoek en vlak bij het strand, is alleszins top.”

“We voorzien ook vegetarische en veganistische gerechten”

Maar wat mogen de mensen nu verwachten? Turkse mezze, Libanese stoofpotjes of de betere grillspecialiteiten van de Mediterraanse keuken: je proeft het allemaal in Maya. “Eigenlijk is het een zeer gezonde keuken. We baseren ons op op de rijke culinaire geschiedenis van Libanon en voorzien ook vegetarische en veganistische gerechten. We merken wel echt dat de nieuwsgierigheid bij de mensen groot is. De voorbije weken kwamen al heel wat mensen vragen wanneer we openen. Het is nu even alles op alles zetten om de inrichting klaar te krijgen. We zitten hier toch in Knokke-Heist, dus willen we nét dat tikkeltje hoger proberen gaan van niveau”, zegt Hassan.

Specialiteit? Mezze

“Ik heb het geluk gehad om snel een goede chef-kok te vinden, ik besef dat dat een luxe is. Binnen hebben we plaats voor zo’n 36 couverts, maar ons terras is wel een extra troef. Daar kunnen we nog eens zoveel mensen bedienen.” En wat de mensen nu écht moeten proeven wanneer ze een bezoekje brengen, willen we nog weten. “Er zal zoveel lekkers op de kaart staan”, glimlacht Hassan. “Maar onze specialiteit is de mezze, kleine gerechtjes uit de mediterrane keuken.” (MM)