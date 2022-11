Raffiné: van afhalen tot private dining

In Raffiné Gastro en Boutique kan het allemaal: verse soepen, sausen en charcuterie kopen, afhaalmaaltijden meenemen, of genieten van verfijnde private dining. Welkom in de nieuwe zaak van Ben Eyckmans en Valentine Bouckaert.

Ben (33) studeerde af aan de hotelschool Ter Duinen en heeft ervaring opgedaan in de gerenommeerde restaurants De Jonkman in Sint-Kruis en, als chef de partie, De Karmeliet in Brugge. Maar het was een droom om zelf iets op poten te zetten. Hij en Valentine (34), die communicatiewetenschappen heeft gestudeerd en nog bij BMC werkt, hebben op het kerkplein van Hertsberge een nieuw concept voor de streek geopend: de combinatie van een winkel en een chef’s table voor acht tot veertien gasten.

“In het winkelgedeelte kan je terecht voor gerechten of ingrediënten voor een geslaagd aperitief, een lekkere lunch of een uitgebreid diner. Wij zorgen ervoor dat je alles hebt om er een geslaagde middag of avond van te maken”, zegt gastvrouw Valentine.

En dan is er dus die chef’s table, voor private dining met familie, vrienden of zakenpartners.

“Daar kan Ben zijn culinaire creativiteit helemaal in kwijt en zeer verfijnde gerechten brengen”, zegt Valentine. “En je kan voor een menu met aangepaste wijn gaan of zelf je keuze maken in onze winkel.” (GST)

Raffiné Gastro en Boutique is open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 18 uur, en op zondag van 9 tot 12. 050 73 92 01 en www.raffine.be.