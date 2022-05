Primeur in Roeselare: Shaan Tandoori is eerste Indisch restaurant: “Chef-kok komt speciaal uit India”

Op vrijdag 6 mei opende Shaan Tandoori in de Noordstraat 153. Het is het eerste en voorlopig enige Indische restaurant in de Rodenbachstad. De familie Singh hoopt met hun traditionele gerechten de harten van de Roeselarenaars te veroveren. “Eten brengt mensen samen, dat geldt in alle culturen.”

Voorbij de deur voelt het meteen alsof je op reis bent in India. Een grote foto van de Taj Mahal en gepaste Indische muziek brengen de oosterse sfeer naar boven. De familie Singh is met het nieuwe restaurant in Roeselare trouwens niet aan haar proefstuk toe.

“We baten een pizzeria en nachtwinkel uit in Lichtervelde, waar we wonen”, vertelt zoon Shaan (16). “Daarnaast hebben we zaken in Wingene, Zwevezele en Eernegem. Ook mijn nonkel, die hier in de keuken helpt, heeft twee pizzeria’s in Ruddervoorde en Ichtegem.”

Vader Sidhu Dharminder en vrouwlief Harpeet Kaur zien met Shaan Tandoori een droom in vervulling gaan. “We zochten eerst iets in Lichtervelde. Maar een stad met zoveel inwoners is natuurlijk veel interessanter. Dit pand hebben we het voorbije anderhalf jaar volledig verbouwd tot een volwaardig restaurant.”

Butter chicken

De Indische keuken is vooral gekend voor haar pikante gerechten. “Maar dat passen we aan naar de wens van de klant”, zegt Shaan. “We hebben ook niet echt één specialiteit. Onze ganse menukaart is speciaal omdat er in de streek weinig gelijkaardige restaurants zijn, daarom raden we al onze gerechten aan als specialiteit.”

Het favoriete gerecht van de zoon is butter chicken. “Dat is geroosterde kip in een romige botersaus met gemalen kruiden en noten, enorm lekker.” De chef-kok van dienst arriveerde zes maanden geleden uit India. “Ze is verre familie en kwam speciaal naar hier om in het restaurant te werken. Mijn pa en ik zullen in de zaal meehelpen.”

Oven uit klei

Het restaurant is vernoemd naar zoon Shaan. Tandoori is een traditionele Indische oven gemaakt uit klei. De andere zaken van de familie dragen ook de naam Shaan. “Mijn jonger zusje Seerat (11) is een beetje jaloers. Zij heeft glutenintolerantie, daarom willen we later een glutenvrij restaurant openen. Dat zal dan vernoemd worden naar haar.”

(LV)