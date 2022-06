Pop-up ‘Bar Roger’ opent deuren in De Haan: “Hommage aan de gastvrijheid, vriendschap en familie”

Aan het Koninklijk Plein in De Haan opende Bar Roger zopas de deuren. De pop-up is het geesteskind van het team achter Brasserie Paname uit De Haan en Histoires D’O uit Oostende.

“We willen hier met Bar Roger een echte meerwaarde brengen deze zomer, met Hendrick’s Gin Neptunia die voor een uitzonderlijke beleving zal zorgen. We zien dat het nu al bij veel mensen begint te leven, en de zomer is nog niet eens goed begonnen”, zegt Kevin Beirens van Histoires D’O.

Bar Roger – de naam is een ode aan Kevins grootvader, die veel betekend heeft in De Haan en bij uitbreiding aan zee – vergast zijn bezoekers op een authentieke sfeer, lekkere cocktails, barfood en bieren. “Dit alles overgoten met de typische zomerse ambiance van dit pittoreske badplaatsje. Bar Roger is een hommage aan de gastvrijheid, vriendschap en familie”, klinkt het.

In het pand aan het Koninklijk Plein was meer dan negentig jaar speelgoedwinkel Chantecler gevestigd. “De ‘look en feel’ van het pand hebben we bewust bewaard. De gevel roept de roemrijke belle epoque op, het op maat gemaakte interieur en de setting zijn een knipoog naar strand en zee”, aldus nog Kevin Beirens.

Het grote zonneterras staat dan weer garant voor genieten en zwoele avonden. “We blijven al zeker open tot eind september, en als het goed marcheert, zit er misschien wel meer in. Dit is hoe dan ook een triple A-locatie, vlot bereikbaar én prachtig gelegen”, klinkt het nog.