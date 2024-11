Pastaconcept ‘Pasta La Vista’ opent Brugse vestiging in Hauwerstraat: “Een vlotte bediening mét beleving”

Het horecapand in de Hauwerstraat 5, dat geruime tijd leegstond, heeft een nieuwe invulling. Onlangs opende een vestiging van Pasta La Vista er de deuren. “We werken zonder bewaarmiddelen, wat zorgt voor pure en authentieke smaken”, zegt zaakvoerder Dieter Vanden Bussche.

In het pand in de Hauwersstraat waar eerder korte tijd Dayos Place gevestigd was en voorheen jarenlang De Vetten Os huisde, gaat nu een Pasta La Vista van start. Het gaat om een vestiging van een pastaconcept met ook vestigingen in Maldegem en Gent én met maar liefst tien foodtrucks. “We zijn in 2017 van start gegaan met een eerste vestiging in de Maldegemse deelgemeente Adegem”, zegt Dieter Vanden Bussche (35), die voordien ook al actief was in de horeca en de zaak samen runt met Bas Willems en diens echtgenote Robin Soberon.

Foodtrucks

“Niet lang daarna zijn we van start gegaan met een foodtruck en vervolgens openden we een Gentse vestiging in de Nederkouter, waar we veel studenten als klanten hebben. En dan zijn we het aantal foodtrucks ook sterk gaan uitbreiden, want daar is tegenwoordig veel vraag naar. We staan op bedrijfsevenementen, bij sportmanifestaties maar evengoed bij kleinere privéfeestjes. We hadden ook een tijdje een vestiging in de stationshal in Brugge, aan de kant Sint-Michiels, maar die locatie leek minder interessant voor ons”, vertelt Dieter.

Geen bewaarmiddelen

Typerend voor de vestigingen en de foodtrucks van Pasta La Vista is de industriële maar toch warme inrichting met steeds ook een vleugje rock ‘n roll. “Als motorrijders hebben we er ook voor gezorgd dat er in elke vestiging een mooie motor staat”, weet Dieter.

“We werken zonder bewaarmiddelen en kunnen zo pure en authentieke smaken garanderen”

“Onze pasta’s worden centraal bereid in een atelier in Eeklo en van daaruit naar de verschillende vestigingen gevoerd. We werken zonder bewaarmiddelen en kunnen zo pure en authentieke smaken garanderen. Wat de sauzen betreft bieden we de klassiekers die hier in ons land erg bekend en geliefd zijn maar ook meer exotische variëteiten, zoals een Thai Red Curry, bijvoorbeeld. Wij noemen Pasta La Vista een fast casual restaurant. Het gaat dus snel en vlot maar er is steeds wel een leuke beleving. Het licht is aangenaam, er speelt leuke en aangepaste muziek… In onze nieuwe vestiging in Brugge zul je trouwens ook een zaaltje kunnen afhuren voor groepjes, op de door ons ingerichte zolder”, besluit Dieter.