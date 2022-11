Papinglo voor het eerst in restaurantgids Gault&Millau: “Wisten niet eens dat er recensenten kwamen”

Het was even schrikken voor Kurt, Ria en Jens toen ze maandag zagen dat hun restaurant Papinglo werd opgenomen in de twintigste editie van de befaamde restaurantgids Gault&Millau. De familie nam de zaak slechts vier jaar geleden over van de vorige uitbaters.

Het restaurant langs de Kleitkalseide is in handen van Jens Goethals (25) en zijn ouders Ria (56) en Kurt (57). Jens is chef, zijn ouders nemen de rol van gastheer- en vrouw op zich. Hoewel Jens na een opleiding aan de koksschool altijd wist dat hij in de horeca aan de slag zou gaan, is dat bij zijn ouders anders. “Ik heb jarenlang gewerkt bij een ingenieursbedrijf. Toen onze zoon deze zaak wilde overnemen, heb ik loopbaanonderbreking genomen om hier te helpen”, legt Kurt uit.

Ik wil benadrukken dat deze mooie beloning het werk is van heel ons team

Snelle erkenning

De zaakvoerders hebben intussen één vast personeelslid in dienst. “Dat vullen we aan met flexi-jobs en studenten. Zo kunnen we de bediening van maximaal zestig mensen in goede banen leiden”, gaat Jens verder. In de keuken bereidt hij klassieke keuken met een eigentijdse (of oosterse) touch. Dat de prestigieuze gids hen nu al beloont met een 12/20 is een ferme verrassing. “Als je weet dat we in die vier jaar al bijna twee jaar moesten sluiten door corona, dan komt deze erkenning echt wel snel. We weten niet exact wanneer ze langskwamen, maar in de recensie hebben ze het over kabeljauw en we weten nog wanneer dat op de kaart stond. Ik heb ook geen flauw idee wie het kon zijn, want ik sta altijd in de bediening en heb niets opgemerkt”, vertelt Kurt. “We hadden het misschien wel gehoopt, maar zeker niet verwacht.”

In Papinglo verwelkomt het drietal veelal mensen uit de regio, hoewel er door de aanwezigheid van een hotel op de site van het restaurant ook heel wat andere nationaliteiten de revue passeren. “Ik wil graag benadrukken dat deze beloning een werk van een heel team is”, gaat Kurt verder. “We hebben een tiental medewerkers en zonder hen zou dit niet lukken. Iedereen is belangrijk. Het begint bij kunnen werken met mooi afgewassen materiaal en gaat verder bij de keuken en bediening. Dit is teamwork.”

Restaurant Papinglo, Kleitkalseide 193 in Maldegem, is op donderdagmiddag, zaterdagmiddag en zondag gesloten. Info: www.restaurant-papinglo.be