Nog geen jaar open en al prijs voor NathalieVino

In de Nieuwpoortsesteenweg 194, tussen Gistel en Zevekote, opende Nathalie Maertens (32) in oktober vorig jaar haar eigen wijnhandel, waar ook whisky, gin en rum, en delicatessen worden aangeprezen. Nu al mag ze zich ambassadeur noemen van de actie ‘Ik koop lokaal’.

De opzet is simpel: de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen ging in 57 steden en gemeenten in de provincie op zoek naar een handelaar die de lokale economie wil aanprijzen. Na een stemming bij het grote publiek is NathalieVino de ambassadeur voor Gistel. “Omdat ik pas in oktober opende, ben ik zeer verrast met deze erkenning”, glundert Nathalie. “Hoe ik die verkiezing kan verklaren? Ik ben erg actief op sociale media, niet alleen met mijn eigen zaak. Zo deel ik vaak waar ik mijn inkopen doe. Als ik bijvoorbeeld bij een lokale slager préparé haal, dan ga ik die zaak ook ‘taggen’ en diens producten aanprijzen. In mijn winkel prijs ik ook lokale en streekproducten aan, zoals advocaat of koffie.” Nu wacht Nathalie de taak om meer dan ooit het brede publiek te overtuigen van de meerwaarde van lokaal inkopen te doen. “Mensen gaan vaak uit gemakzucht naar de supermarkt en veronderstellen dat producten er goedkoper zijn. Maar een brood bij de bakker of in de supermarkt kosten hetzelfde, terwijl de kwaliteit bij ambachtelijke producenten hoger ligt. Bovendien, lokale handelaars kunnen met passie vertellen over hun producten. Zo geef ik met plezier extra uitleg over een passende wijn voor elk budget. En ik weet dat andere ondernemers net hetzelfde doen.”

Nathalie, die er prat op gaat om afwisselend boodschappen te doen bij andere lokale ondernemers, organiseert op zaterdag 25 juli een wijntasting in haar winkel. Op 15 oktober staat een whiskytasting gepland. “Als ik zoiets organiseer, schakel ik ook elke keer een andere plaatselijke traiteur in, zodat ze elk om beurten het brede publiek kunnen imponeren.” (TVA)

Meer info: www.nathalievino.be