Nieuwe ontbijt- en lunchzaak Madame Aneth: “We bieden ook takeaway aan”

Op zaterdag 7 mei opent ontbijt- en lunchzaak Madame Aneth de deuren in de Rijselstraat 38 in Sint-Michiels. De zaak is vernoemd naar dochtertje Aneth van uitbaters Hanne Vandaele en Thomas Moerman.

Na moeilijke jaren met veel leegstand en stopzettingen is de handelskern van Sint-Michiels duidelijk bezig aan een heropleving. In het najaar wordt de heropening van De Tijger verwacht en even verderop, in de Rijselstraat, opent volgend weekend Madame Aneth, een ontbijt- en lunchzaak met in de namiddag ook een tearoomaanbod. De zaak wordt uitgebaat door Bruggelingen Thomas Moerman (30) en Hanne Vandaele (30). Thomas geeft er zijn job bij De Immotheker voor op. Hanne blijft werken als hoofdverpleegster bij woonzorgcentrum De Vliedberg, maar zal zoveel mogelijk bijspringen. “Wij hebben altijd al bijgeklust in de horeca, onder meer bij ’t Oud Gemeentehuis in Varsenare”, vertelt Hanne. “En we dachten er al enige tijd over om een eigen zaak op te starten. Ik kijk al een poosje uit naar een geschikt pand voor wat we voor ogen hadden: een dagzaak met ontbijt, lunch, en tearoom. Bovendien ook met een takeawayaanbod. Doordat er in Sint-Michiels nog niet zoiets bleek te bestaan en hier een goed gelegen pand te koop stond, waar voorheen een viswinkel gevestigd was, hebben we de sprong gewaagd”, zegt Thomas. Het koppel heeft ook een band met Sint-Michiels, want ze leerden elkaar kennen toen ze beiden aan het VHSI aan de Rijselstraat studeerden.

Omwille van de studenten houden we de prijzen bewust democratisch

Studenten

Hanne en Thomas richten zijn met hun nieuwe zaak, die vernoemd is naar hun dochtertje Aneth, op buurtbewoners, mensen die in de buurt werken en in het bijzonder ook op de vele scholieren en studenten. De studentenpopulatie is de voorbije jaren dan ook sterk toegenomen met nieuwe campussen van de hogescholen en zelfs van de KU Leuven. “We houden de prijzen daarom bewust democratisch. Een voorbeeldje: voor een grote, verse spaghetti om ter plaatse te consumeren, vragen we slechts 12 euro”, zegt Hanne. “En de prijzen voor takeaway liggen natuurlijk nog een stuk lager. We voorzien ook een ruime variëteit aan belegde broodjes en salades.” Tijdens ons bezoekje was er nog behoorlijk wat werk om alles tijdig klaar te krijgen, maar Hanne en Thomas zijn vastbesloten om volgend weekend de deuren te openen. “Het takeawaygedeelte met koeltoonbank en werkbank zal min of meer gescheiden zijn van de ruimte voor consumptie ter plaatse”, verduidelijkt Thomas. “Binnen kunnen we 24 mensen een plaatsje geven en we voorzien ook nog een terras voor de deur voor zo’n 30 personen.” Madame Aneth is in de week geopend van 7.30 tot 17.30 uur, op zaterdag van 8.30 tot 17.30 uur en op zondag van 8.30 tot 12.30 uur.

www.madame-aneth.be