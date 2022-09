Nieuwe koffiebar Avi ‘38 van Keith is eerbetoon aan overleden opa

In de Groenestraat opent barista Keith Van Melckebeke woensdag de deur van Avi ‘38. Niet enkel voor de heerlijke koffie en de homemade drankjes, ook voor het knappe interieur is deze nieuwe koffiebar een bezoekje waard. “We halen de vibe van mijn lievelingsstad Barcelona naar Zedelgem.”

Keith (21) is een rasechte Zedelgemnaar. Met zijn ouders Werner Van Melckebeke en Cindy Lowyck woont hij in de Pilsestraat. Even verderop, in de Groenestraat, opent hij op woensdag 7 september zijn koffiebar Avi ‘38.

“Toen dit pand – waarin vroeger schoenenzaak Green Hall gevestigd was – vrijkwam, heb ik geen moment getwijfeld”, vertelt Keith, die een opleiding als zorgkundige en barista heeft gevolgd.

Overleden in 2016

“Dit hoekpand met al zijn charme is de ideale locatie om mijn grote droom waar te maken. Al van jongs af wist ik dat ik later iets wou ondernemen. Toen ik begon te werken in een koffiebar in Brugge viel de puzzel in elkaar. Ik ben me zo beginnen te verdiepen in de wereld van de koffie, dat het een passie werd. En nu, na drie maanden verbouwen, heten we vanaf woensdag iedereen van harte welkom in Avi ‘38.”

Zijn grote droom vernoemde Keith naar zijn opa. “Ik had een heel bijzondere band met mijn opa Herman Van Melckebeke. Hij is overleden in 2016 en vrijwel meteen heb ik toen ter nagedachtenis van hem een tattoo laten zetten. Ik wist toen ook al dat, als ik ooit een zaak zou beginnen, ik die naar hem zou vernoemen. Avi is Catalaans voor opa, en ‘38 is het geboortejaar van mijn opa. Hij zou bijzonder trots geweest zijn. Het was altijd zijn droom om zelfstandige te worden.”

Op toilet in de jungle

Keith toverde het interieur van zijn koffiebar om tot een pareltje. “Maar dat zou ik niet gekund hebben zonder de hulp van mijn ouders. Over werkelijk elk detail hebben we nagedacht. Onze lievelingsstad is Barcelona. We zijn verliefd op die stad en de vibe die er hangt. Dat gevoel wilden we naar Avi ‘38 halen. We kozen voor tinten in (perzik)roze – mijn lievelingskleur – en mintgroen, met hier en daar een flinke knipoog naar Barcelona. Voor de toiletten wilden we in een heel ander thema werken en eens goed zot doen. Wie bij ons het sanitair gebruikt, stapt een jungle binnen, inclusief dierengeluiden.”

Barista Keith serveert naast klassieke koffies ook enkele speciallekes. “Kurkuma latte, beetroot latte, matcha latte, chai latte met verse kruiden …: er zal voor elk wat wils zijn. Ook alle andere drankjes, zoals limonade, icetea, appel- en fruitsap, worden zoveel mogelijk in huis bereid. Alles wat ik zelf kan, doe ik zelf. Zowat alles is ook in takeaway mee te nemen. ‘s Morgens kunnen de mensen hier genieten van een ontbijtje en ‘s middags bied ik drie soorten croques aan, waaronder een vegan. In de namiddag serveren we huisbereide taarten. De vegan taartjes worden vers gemaakt door Magpies uit Brugge.”

Avi ‘38 is dicht op dinsdag.