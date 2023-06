Mworsjille Zomerbar start vrijdag 9 juni met tweede seizoen: “Schrijfwijze is lichtjes aangepast”

Mathieu Dewitte en Ann Messiaen hebben het druk in Moorsele. Mathieu is zaakvoerder van MDW Dakwerken, Ann werkt halftijds in het AZ Groeninge en runt daarnaast hun B&B en feestlocatie Ter Gracht. Toch komt er een tweede seizoen voor Mworsjille Zomerbar, die vanaf vrijdag 9 juni heropent.

Een hoge ladder staat tegen een van mooie bomen op het domein. Mathieu maakt een haak vast met een beschermende band. Er moet nog extra verlichting komen in deze iets te donkere zone.

“Vorig jaar was een goeie start, maar toch ook een sprong in het ongewisse. De resultaten vielen goed mee. We kregen vooral positieve reacties en ook veel feedback. We hebben geleerd en geluisterd. De ambitie was er om dit jaar weer iets extra te doen”, steekt Mathieu enthousiast van wal. “We hebben de schrijfwijze wel lichtjes aangepast. Het ligt toch gevoelig voor de echte Moorselenaren. Het is nu Mworsjille Zomerbar geworden.”

Aperotent

“De basistent is gebleven. Er komt een extra aperotent bij met hoge tafels en stoelen. Tussen de bar en de tenten is er nu een centraal punt met mooi aangepast meubilair. Als er vorig jaar veel volk was, moesten mensen soms dicht in elkaars buurt zitten. Sommige mensen hebben daar geen problemen mee, of vinden dat juist fijn. Maar om toch voor iets meer comfort te zorgen hebben we extra ruimte gecreëerd.” Vorig jaar was het eerste weekend een overrompeling. Er was de start waar toch heel wat mensen willen bij zijn én Moorsele Koerse. Iets te veel van het goede.

We zijn al zes maanden bezig met de voorbereiding van de zomerbar – Mathieu Dewitte

“Er was vorig jaar geen tijd om voor extra animatie te zorgen, alle beschikbare tijd kroop in de zomerbar. Dit jaar hebben we Lowie Devriendt als vaste medewerker en ook de extra medewerkers van vorig jaar komen graag terug. Dit zal er voor zorgen dat ik iets meer tijd heb om enkele evenementen op te zetten. Vrijdag is er de opening, zaterdag passeert Moorsele Koerse 13 keer en op 17 juni is er de Pullestukkers GravelRide die hier start en aankomt. Op 8 juli organiseren we een petanquetornooi en bij de afsluit op 12 augustus komt er een minifestival met lokale retrohouse dj’s. Dat wordt wel een festival met toegang. We verwelkomen nu al dj Bolle, Michiel CNudde, Michael Forza en zes of zeven andere.”

150 personen

Er komt heel wat kijken bij zo’n investering. Het eerste jaar huurden Mathieu en Ann de toiletwagen, de tentvloeren en dergelijke. Dit jaar gingen ze zelf aan slag. “Ik ben al zes maanden bezig met de voorbereiding. We hebben eens goed gekeken naar die vloeren en zijn zelf aan slag gegaan. Zo’n toiletwagen kost stukken van mensen. We hebben nu een container gekocht en zelf ingericht met de hulp van vrijwilligers en vrienden-ondernemers. Zonder hen zou dit trouwens niet lukken. We bedanken hen nu al.”

De capaciteit is uitgebreid, van 110 naar 150 personen. En de hele site ademt sfeer. “Dit is hier een prima plek voor gezinnen met kinderen. Het is volledig afgesloten, we zitten midden het groen, er zijn een trampoline en voetbaldoelen, er staat een springkasteel. Volgend weekend zijn er enkele jeugdploegjes van het voetbal en een basketploeg die het einde van het seizoen hier komen vieren. Dat zijn leuke dingen.” Ook de B&B draait weer goed. De score van 9,3 bij Booking geeft vertrouwen. De feestzaal zat de voorbije periode vol met verschillende communies.”

“Na de coronaperiode liep het stroef, nu is er gelukkig weer meer beweging. En onze appreciatie voor de mensen in de horeca is ook gegroeid. We pasten het drankaanbod licht aan, met bijvoorbeeld een frisdrank zonder prik en wat extra hapjes. Je kunt ons volgen op Instagram Mworsjille_zomerbar. We zijn open op donderdag van 16 tot 24 uur, vrijdag van 16 tot 1, zaterdag van 14 tot 1 en zondag van 10.30u tot 21 uur.

(Henk Vandenbroucke)