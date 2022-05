Mieke Pannecoucke vindt overnemers voor ’t Grijs Peerd in Gits: “Concept eetcafé blijft”

Mieke Pannecoucke trekt eind augustus definitief de deuren van ’t Grijs Peerd achter zich dicht. Met Tommy Bolle en Carol Bonte heeft ze de juiste opvolging gevonden. Het succesvolle concept van het Gitse eetcafé blijft bestaan en ook het interieur en de kaart blijven grotendeels behouden.

Mieke Pannecoucke (43) geeft na vijf jaar als uitbater van eetcafé ’t Grijs Peerd de fakkel door. “Ik ben hier begonnen met een flexi-job bij Tony en Francine, de vorige uitbaters. Toen ze me vertelden dat hun zaak te koop stond, was ik een enthousiaste overnemer en daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

“Het werk in de horeca is gevarieerd en vooral het sociale contact vind ik enorm leuk. Maar toen kwam corona en moesten we noodgedwongen sluiten”, vertelt de huidige zaakvoerster.

Verpleegkundige

Tijdens die lockdowns is Mieke begonnen aan een opleiding als verpleegkundige. “Nu we al een tijdje opnieuw open mogen zijn, merk ik dat werken in de horeca, studeren en een gezinsleven moeilijk te combineren valt. Toen bekend raakte dat het hier over te nemen was, had ik meteen vijf kandidaat-overnemers. Drie mensen hebben een bod gedaan maar geld is niet het enige wat telt. Voor mij is het minstens even belangrijk dat de zaak in goede handen is”, zegt ze nog.

Tommy (39) en Carol (39) bezochten regelmatig ’t Grijs Peerd en zagen dat de zaak te koop stond. “We speelden al even met het idee om als zelfstandigen te beginnen maar het kwam er niet van. Toen we zagen dat het restaurant te koop stond, hebben we met Mieke afgesproken om eens rond de tafel te zitten”, aldus Carol Bonte.

Tommy werkt als magazijnier bij Turbo’s Hoet en zal die job blijven uitoefenen. Verder is hij ook actief als trainer en jeugdcoördinator bij de Hoogleedse voetbalclub. “Mijn vrouw en ik houden samen de kantine open op zaterdag maar dat zien we niet combineerbaar met het restaurant. Als jeugdcoördinator en trainer hou ik ermee op maar ik blijf wel nog actief in het bestuur. Ze zullen mij daar dus wel nog zien”, gaat Tommy verder.

Spaghetti en picon

Het koppel heeft twee zonen van 15 en 18 jaar die de nieuwe uitdaging van hun ouders steunen. “Vanaf 2 september zien onze weekends er dus totaal anders uit. We openen het restaurant op vrijdag- en zaterdagavond en ’s zondags. Het interieur blijft hetzelfde en ook de kaart blijft grotendeels gelijk.”

“Het is een tof concept waar we zelf graag kwamen dus we willen niet te veel veranderen. De lekkere spaghetti en heerlijke picon blijven hier verkrijgbaar. Halverwege augustus komen we meedraaien met Mieke om vanaf 2 september zelf van start te gaan.”

Tot eind augustus

Mieke zal haar restaurant en de klanten uiteraard missen. “Een job in de horeca is iets speciaals. Het vele contact met de mensen is enorm leuk. Ook de collega’s met wie ik graag samenwerkte, moet ik vaarwel zeggen en dat doet uiteraard pijn. Zelfs de adrenaline van een service zal een gemis zijn.”

“Ik heb hier in ieder geval enorm graag gewerkt, maar het is nog niet helemaal voorbij, hé. Ik blijf nog elk weekend open tot eind augustus. Daarna is het restaurant in de goeie handen van Carol en Tommy”, besluit Mieke.

(EVG)