Met Bar A Tres krijgt Menen er terug een café bij

Jonge ondernemers zijn in Menen steeds meer dan welkom. Het frisse bloed van Moïtika Surgeon (25) en Jordan Vandepitte (28) zullen eind februari de dorstigen laven op de Grote Markt in Menen.

“Op 24 februari gaat ons café officieel open en dit zal zeker niet ongemerkt voorbij passeren. We voorzien een grote tent met tal van optredens, zowel een liveband als enkele gerenommeerde DJ’s”, zegt Jordan.

De aanloop naar deze opening gebeurt alvast niet zonder slag of stoot. “Er is inderdaad nog héél veel werk aan de winkel. Momenteel zijn we nog volop bezig met de verruiming van het café. Van de oorspronkelijke twee ruimtes gaan we één groot geheel maken”, vertelt Jordan.

Jongeren aanspreken

Het vorige café was een gekende plaats op de Grote Markt, maar de overname zal wel gepaard gaan met de nodige veranderingen en verfrissingen. “Café ‘t Belfort was de vorige naam. Wij gaan vandaag voor een compleet nieuw concept. Eentje waar we vooral de jongeren terug willen aanspreken, zo is er op de Grote Markt terug voor elk wat wils”, aldus Moïtika.

Het café zal vanaf de 24ste de naam ‘Bar A Tres’ dragen, een naam die een inside joke is voor het jonge koppel. Het ‘jonge koppel’, die eigenlijk geen koppel is, droomt al jaren om hun eigen café uit te baten. “We zijn inderdaad geen koppel, maar wel héél goeie vrienden. Ik werk momenteel nog in de Colruyt en Jordan is reeds ondernemer van twee bedrijven. We kennen elkaar al van kleins af en sindsdien speculeerden we al om ooit onze eigen horeca zaak te kunnen runnen. Mij ma werkte jaren in een kantine en ik heb altijd wel iets gehad in deze branche, vandaar dat ik onmiddellijk van de partij was toen Jordan met het voorstel aan kwam”, lacht Moïtika. “Een anderhalf jaar geleden hebben we dan toch eens de knoop doorgehakt. We zien het in ieder geval zitten”, weet Jordan.

Moïtika zal zelf nog in de supermarkt werken tot enkele uurtjes voor de opening. “Ik zal amper mijn schort afgedaan hebben om er terug een ander aan te doen. Maar dan wel eentje van onze eigenste zaak”, besluit Moïtika. (NV)