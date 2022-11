Mathias en Tracey bakken voortaan frietjes: “Een jeugddroom van mij”

Na vijf jaar het Oud Gemeentehuis in Ruddervoorde te hebben uitgebaat, zijn Mathias Spiessens (34) en Tracey Derdeyn (33) sinds begin november de nieuwe eigenaars van frituur De Berehap in de Sint-Elooistraat in Ruddervoorde.

Na zijn opleiding tot bakker was het voor Mathias duidelijk dat hij zijn weg zou zoeken in de horeca,en liefst als eigenaar van zijn eigen zaak. Met de overname van frituur De Berehap komt zijn kinderdroom uit. Tracey, verpleegster van opleiding, stapte vijf jaar geleden mee in de horecadroom van Mathias. “Hoewel ik werkte in het operatiekwartier van het AZ Sint-Lucas start ik niet zonder enige ervaring. Ik werkte tijdens mijn studies in feestzalen en restaurant tijdens de vakanties en weekends en ik ben dat ook daarna blijven doen” zegt ze. Mathias en Tracey hebben vijf jaar lang in het Gemeentehuis een mooie tijd gehad. “We hebben de overstap gemaakt omdat het een kinderdroom van mij was een frituur uit te baten. Toen het pand van de Berehap te koop kwam, hebben we niet getwijfeld. Pieter en Annelies hebben de Berehap uitgebouwd tot wat het vandaag is, en wij zullen dit met evenveel overgave trachten te doen zoals zij dit 15 jaar gedaan hebben”, belooft Mathias. “We zullen huisbereide gerechten toevoegen aan de kaart, maar eerst willen we volledig ingewerkt zijn.” Ook de bezorgdienst zal nog even op zich laten wachten, maar je kan nu al online bestellingen plaatsen, die je dan op een uur naar keuze kan afhalen. (GST)

Meer info: www.berehap.be