Marsepeinmeester en seaweedchef uit Bredene werken samen aan unieke zeepraline

De Bredense marsepeinmeester Anthony Lams en seaweedchef Donald Deschagt hebben de krachten gebundeld om een zeepraline te ontwikkelen. Beide Bredense toppers werkten samen voor het ontwikkelen van de speciale lekkernij gemaakt met zeewier. De pralines zijn binnenkort te koop.

Seaweedchef Donald Deschagt heeft ondertussen al dertien producten ontwikkeld samen met partners waar zeegroenten in verwerkt zitten. Na de kaas, charcuterie, snoep, bier en een gin komt daar nu een praline bij.

Anthony Lams staat dan wel bekend om zijn unieke marsepeincreaties, maar sinds de lockdown verkoopt hij ook chocolade. “Ik wist niet dat Anthony ook met chocolade bezig was. Ik had op een beurs eens geproefd en zo zijn we beginnen praten om samen te werken. We zitten tenslotte allebei in Bredene”, vertelt Donald Deschagt.

Ook Anthony zag het meteen zitten. “Onze chocolade verkoopt ondertussen heel goed. Toen Donald voorstelde om samen een praline te ontwikkelen moest ik niet lang twijfelen. We kunnen elkaar alleen maar versterken”, vertelt Anthony.

Verschillende zeewieren geprobeerd

Zijn medewerker Dario Delhaise (28) is gepassioneerd door chocolade en hij mocht zijn creativiteit de vrije loop laten en een eigen lijn met pralines ontwikkelen tijdens de coronaperiode. Dario kreeg de vrijheid om te experimenteren met de kennis en expertise van Donald over zeewieren.

“We hebben verschillende zeewieren geprobeerd, zoals zeesla. Dat past echter beter bij kaas, bier en charcuterie. Je kan ook voor suikerwier gaan, dat matcht ook, maar gedroogde wakame bleek uiteindelijk de beste combinatie omdat dit een zwarte theegeur heeft en dat past goed bij chocolade”, vertelt de seaweedchef.

Dario is blij dat hij zijn passie voor chocolade kon omzetten in een nieuwe creatie. “De praline is gevuld met een karamel van yuzu, een ganache van wakame en gin op basis van zeewier om de smaken er in te krijgen. Je proeft de zeewier heel licht. We zijn bewust op zoek gegaan naar een smaak die toegankelijk is voor iedereen. Bij de eerste testen overheerste het zeewier. We hebben dan een balans gevonden met de gin die ook nog een punch geeft aan die praline”, vertelt de jonge chocolatier.

Verkopen aan de hele kust

Er is een praline met melkchocolade en één met fondant. Ze werden afgewerkt met groene en gele spetters die verwijzen naar de yuzu en zeewier. “We hebben de praline nu op punt gezet en de volgende stap is om ze in onze winkels te verkopen en daarna over de ganse kust”, zegt Donald nog.