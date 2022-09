Marino en Veronique verlaten in maart 2023 ‘An Toafel’: “Een nieuwe uitdaging”

Tot maart 2023 kan het cliënteel nog terecht bij Marino en Veronique Beke-Goethals in ‘An Toafel’ in de Izegemstraat 27. Vanaf april 2023 beginnen ze aan een nieuw hoofdstuk in hun leven als uitbaters van De Travalie in Houtave bij Zuienkerke tussen Brugge en de kust. “Ooit wilden we iets doen in Frankrijk. In het polderdorp Houtave kwamen we terecht in Frankrijk midden België”, glimlacht Veronique.

Marino Beke en Veronique Goethals wonen op de Hoevewijk. Ze hebben vijf kinderen, onder wie een pleegdochter en een kleinkindje van de pleegdochter. Marino werkte altijd als technisch bediende, maar zeven jaar geleden kwam daar verandering in. Op 1 oktober 2015 begon het koppel met ‘An Toafel’ in de Izegemstraat 27, waar het cliënteel iedere dag terecht kan voor dagschotels en andere heerlijke zelfgemaakte gerechten.

Het echtpaar staat ’s morgens om 4.15 uur op om in de kookpotten te roeren en om ervoor te zorgen dat de verse gerechten op tijd klaar zijn als de winkelbel een eerste keer rinkelt. Marino en Veronique doen dat nog altijd graag, maar ze beseften ook dat ze nog tot hun 67ste verjaardag moeten werken voor ze met pensioen kunnen gaan. Zou ‘An Toafel’ toch niet te zwaar worden?

Positief verhaal

“Iedere dag zo vroeg op staan en die potten zijn ook heel zwaar hoor”, bekent Veronique. “Sommige mensen mogen gerust eens met ons meedraaien. Natuurlijk hebben we het druk omdat we met ‘An Toafel’ een positief verhaal kunnen neerschrijven. Zelfs in coronatijden bleef ons omzetcijfer stijgen. De mensen komen graag naar hier voor onze karnemelkstampers, witloof in hesp, zeepaling, rundstong… We werken vers en we zorgen voor een mooie portie. En blijkbaar kunnen we ook wel een beetje koken”, glimlacht Veronique.

In coronatijden ging het echtpaar online op zoek naar een woning voor de zoon. Ze kwamen een restaurant/tearoom in Houtave tegen dat te koop stond. Veronique vond het een mooie zaak, Marino zei meteen: Je moet er niet aan beginnen hé! Maanden later waren vrienden van hen op zoek naar een authentiek café om een verjaardag te vieren. Marino en Veronique vertoefden al meermaals in Wenduine, zodat ze in die omgeving op zoek gingen.

We behouden hier onze woning, zodat onze band met Ingelmunster niet verdwijnt

“We kwamen terecht in Houtave, maar ik dacht niet onmiddellijk terug aan die zaak. Plots stonden we aan het pand dat nog te koop stond en dus besloten we toch even een kijkje te nemen. Zo is de bal beginnen rollen”, vertelt Veronique verder, terwijl Marino in de winkel staat. ”Onze kinderen hebben altijd geweten dat we ooit graag iets wilden doen in Frankrijk. Uiteindelijk begonnen we met ‘An Toafel’, maar toen we in het polderdorp Houtave arriveerden, kwamen we precies terecht in Frankrijk midden België. De kinderen lieten ons vrij. We hebben twee kinderen die de Hotelschool Spermalie volgen, maar zelf zagen ze het niet zitten om ‘An Toafel’ verder te zetten. Onze kinderen zagen wel de vele mogelijkheden in De Travelie in Houtave. Binnen zijn er 36 plaatsen, op het terras een 40-tal. In ‘An Toafel’ werken we nog verder tot maart 2023. Vanaf april willen we dan onze nieuwe zaak runnen. We gaan met een beperkte kaart werken, omdat we het opnieuw met twee willen doen. We gaan een lunch aanbieden. Er is ook een grill, die we natuurlijk zullen gebruiken. In Houtave zijn er fiets- en wandelroutes. De mensen kunnen halt houden voor een biertje. We gaan ook een boerenboterham met rauwkost aanbieden of een croque. Natuurlijk zullen onze bekende garnaalkroketten eveneens op de kaart prijken.”

Grillgerechten

Volgens Veronique begint het seizoen in Houtave in april en duurt het tot eind september. “Dan is het voor ons volle bak, maar ook in de winterperiode hopen we mensen te mogen verwelkomen voor dagschotels in onze zaak. We willen eveneens van onze grillgerechten toppers maken. In de namiddag kan men in onze tearoom terecht. We zijn op zoek naar lokale producten en zullen net als in ‘An Toafel’ samenwerken met lokale handelaars”, zegt ze. “We openen op woensdag om 14 uur en zijn open tot de maandagavond. Op dinsdag sluiten we.”

Wat zal er met ‘An Toafel’ gebeuren? “We zijn nu al bezig met een potentiële kandidaat om het hier verder te zetten, maar andere kandidaten mogen zich ook nog melden. We begonnen hier vanaf nul. Het zou spijtig zijn mocht dat verdwijnen”, pikt Marino in. Veronique knikt en vult aan: “Als de nieuwe eigenaar hier een frituur of broodjeszaak wil beginnen, dan is dat ook mogelijk want het is een handelspand en er is dus veel mogelijk. De band met Ingelmunster blijven we wel behouden, want we verkopen onze woning niet. Onze kinderen blijven er wonen. Enkel de 17-jarige tweeling Milan en Margot gaat mee naar Houtave, hoewel ze ook zullen pendelen want ze zijn actief bij de scouts in Ingelmunster. Maar een rit Houtave-Ingelmunster duurt maar 30 minuten, dat is dus mogelijk. Onze kinderen mogen in de toekomst doen wat ze het liefst willen doen. Kijk maar naar Marino. Ooit was hij mecanicien, nu is hij ‘winkelmadame’”, lacht Veronique. Marino geeft toe dat hij zijn cliënteel zal missen. “Die dagelijkse praatjes zal ik missen. Soms was ik de enige met wie een bezoeker in een hele dag in contact kwam. Maar geen paniek: we zijn hier nog tot maart 2023.”

Info ‘An Toafel’: www.antoafel.be – veroniquegoethals@msn.com