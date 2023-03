Luxeverblijf in Oostduinkerke opnieuw beschikbaar dankzij make-over na brand: Villa Paradis is weer paradijselijk

Sinds enkele weken speelt Villa Paradis uit Oostduinkerke weer al haar troeven uit. De nieuwe eigenaars hebben, na de brand in 2021, het pand in al zijn glorie hersteld. “De villa is geschikt voor families en groepen als vakantiewoning, maar ook voor bedrijven en organisaties, voor meetings en teambuildings.”

Na de brand in juni 2021 stelde de toenmalige eigenares Evi Meylaert Villa Paradis te koop. Dat sprak projectontwikkelaars Frédéric Vansteenkiste (36) en Geert Lammertyn (51) wel aan. “De unieke ligging inspireerde ons meteen voor een nieuw project, maar uiteindelijk kozen we ervoor om dit mooie, opvallende pand uit de jaren 1930 in ere te herstellen”, vertelt Frédéric.

“Volgens het kadaster dateert deze art-decowoning uit 1932, maar in oude akten is er sprake van een recentere datum. De villa zou mogelijk zelfs een ontwerp zijn van de Oostduinkerkse modernistische architecten Laurent en Willy Bruggeman, die ook het iconische boothotel Normandie hebben ontworpen. Deze villa is dan wel geen beschermd pand, toch hadden we bij een eventuele heropbouw rekening moeten houden met heel wat bijzondere voorwaarden en beperkingen.”

Vakantiewoning

Hoewel de vorige eigenaars de vakantiewoning in 2017-2018 al grondig hadden gerenoveerd, was er door de brand opnieuw veel werk aan de winkel in het pand met acht slaapkamers en zes badkamers, plus binnenzwembad. “We hebben alles opnieuw geschilderd en de elektriciteit volledig vernieuwd”, legt Frédéric uit. “De jacuzzi hebben we weggehaald en in de plaats hebben we een bar ingericht met een pooltafel, en er is een extra speelruimte en een bowlingbaan. Het zwembad hebben we onder handen genomen, buiten hebben we nieuwe balustrades geplaatst met glas en een stijlvolle houtafwerking. Op het terrein van de villa kunnen drie auto’s parkeren.”

“Het is de bedoeling om Villa Paradis als volledige vakantiewoning aan te bieden aan families of groepen, maar ook aan bedrijven of organisaties voor teambuilding, incentives of meetings. Daarom komt er nog een projectiemuur met projector. Je krijgt de service zoals in een hotel, met opgemaakte bedden, handdoeken, enzovoort. Verhuur en onderhoud worden geregeld door een verhuurkantoor, eventueel kunnen er ook afspraken voor catering worden gemaakt. De prijzen variëren afhankelijk van de gekozen periodes.”

Zee op wandelafstand

Frédéric, zijn vrouw Charlotte en hun dochtertje en zoontje hebben Villa Paradis al even getest. “Dat hebben we in de kerstvakantie gedaan. We kunnen alleen maar bevestigen dat het een ideale plek aan zee is, op wandelafstand van het strand, met vlakbij een speeltuintje en een petanquebaan, op het Zonneplein. En bij slecht weer is er binnen genoeg te beleven: zwemmen, poolen, bowlen of aperitieven aan de bar!”