Ludieke actie eindigt met 40 gratis chocoladetaarten van Patisserie Geers

Jo Geers (53) was met zijn gezin op vakantie in de buurt van de Mont Ventoux. Op het hoogste punt van de berg kleefde hij een sticker met het logo van Patisserie Geers op het bord. Vervolgens liet hij op zijn Facebookpagina weten dat al wie de sticker aanwijst en de foto post een chocoladetaart wint voor vijf personen.

Wat begon als ludieke stunt, eindigde al snel in een te grote respons waardoor Jo na tien dagen (en 40 gratis chocoladetaarten) de actie moest stopzetten. Het team van Patisserie Geers had niet verwacht dat de winactie zo’n vaart zou lopen.

“Wegens het overdonderend succes, mede door het verschijnen in de pers, zagen we ons genoodzaakt om de actie stop te zetten. Het was geen gemakkelijke beslissing, je wil natuurlijk niemand ontgoochelen, maar als we dat niet hadden gedaan, was het aantal taarten waarschijnlijk opgelopen tot honderd. Zelfs na het stopzetten van de actie blijven de foto’s binnenstromen. We danken iedereen die zo sportief deelneemt”, zeggen Nathalie en Jo.

Ook Elise Bruneel greep naast de gratis taart. “We hebben vandaag de Mont Ventoux deels te voet beklommen, jammer genoeg te laat om een chocoladetaart te winnen, maar het was de moeite waard, het uitzicht hier is prachtig.”

10 augustus gaat de banketbakkerij op Sint-Jan opnieuw open en zal Jo onmiddellijk starten aan zijn beloofde chocoladetaarten. “Het was een duur grapje, maar een waar ik zeker om kan lachen, het is namelijk ook mooie reclame voor onze zaak”, besluit Jo.