Lorenz zoekt overnemer voor café Oud Gemeentehuis in Hulste

Lorenz Janssens (37) en Melissa Coopman (37) zijn sinds 2023 de uitbaters van Café ’t Oud Gemeentehuis op het dorpsplein in Hulste. Ze willen de zaak nu overlaten wegens een samenloop van moeilijke, onvoorziene omstandigheden met de gezondheid. “Ik wil er meer kunnen zijn voor mijn gezin.”

Lorenz Janssens en Melissa Coopman baten sinds 2023 café ’t Oud Gemeentehuis uit op het dorpsplein in Hulste. Zij volgden zaakvoerder Peter Mesdag op die overleed. De zaak opende op 1 april 2023 met op 7 april de officiële opening. Het café werd een succes, maar Lorenz wil de zaak nu overlaten wegens moeilijke omstandigheden.

“Mijn vriendin Melissa werd zeven jaar geleden geopereerd aan een hersentumor en alles ging opnieuw goed. Een jaar geleden was er echter een terugval. Sindsdien timmert ze opnieuw aan de weg terug, maar ze moet ook opnieuw meer op behandeling en op controle”, vertelt Lorenz. “Melissa kiest terecht voor haar job in haar kinderdagverblijf. De combinatie café/kinderopvang is ook niet meer haalbaar voor haar. Gelukkig heb ik enkele goede trouwe helpers in het café.”

Maar er is meer minder goed nieuws. “Intussen heeft ons zevenjarig zoontje na een dubbele diagnose meer zorg, aandacht en structuur nodig. Dit zijn allemaal dingen die we hem niet genoeg kunnen geven door het werk in het café. Er zijn veel onvoorziene dingen gebeurd de voorbije twee jaar en ik wil er meer kunnen zijn voor mijn gezin. Vandaar dat ik een overnemer zoek. Het café is ruim en heeft een aparte feestzaal en telt meerdere verenigingen. Het is ook de thuishaven van Hulste For Life”, aldus Lorenz. De zaak is op woensdag gesloten.

Liefde voor horeca

Lorenz studeerde oorspronkelijk verpleegkunde maar uiteindelijk werkte hij 18 jaar als dakwerker. Zijn hobby’s zijn voetbal en darts en hij speelde 15 jaar toneel bij de Toneelvereniging De Leutemakers in Harelbeke. “Met het café moest ik die hobby stopzetten”, zegt hij. “De liefde voor de horeca kreeg ik mee door mijn tante Myriam die 15 jaar ‘t Kloefke openhield in Hulste en nu De Komponist runt in Harelbeke. Ik ging er af en toe werken en was ook ‘garçon’ in Diedjies en in Maelstede toen ik jonger was.”

Melissa studeerde voor en werkt als kinderbegeleidster.