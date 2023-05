Meer dan 400 mensen nemen afscheid van voormalig café-uitbater Peter Mesdag (58) in Hulste

Zaterdag werd afscheid genomen van Peter Mesdag in de Sint-Pieterskerk in Hulste. Meer dan 400 vrienden en kennissen betuigden hem samen met de familie de laatste eer. De voormalige café-uitbater werd 58 jaar. Hij werd getroffen door een ongenadige ziekte.

Peter Mesdag, voormalig café-uitbater van ‘t Oud Gemeentehuis, overleed op 2 mei na een ongelijke strijd tegen kanker, omringd door zijn levenspartner Joke en zijn geliefden. Hij verbleef na de diagnose begin dit jaar in het ziekenhuis en een tijdje in de palliatieve eenheid Ten Oever aan de Reepkaai in Kortrijk.

Peter wist dat hij de zware strijd zou verliezen, maar hield er de moed in tot op het einde. Zaterdag was er een serene en sfeervolle afscheidsplechtigheid in de veel te kleine Sint-Pieterskerk in Hulste. Aan de ingang van de kerk lagen ruim 20 bloemstukken van privépersonen en alle jeugd-, sport, -en andere verenigingen die Hulste rijk is.

Aan de ingang van de kerk lagen veel bloemstukken van Hulstenaars. © gf

Vriend van en voor iedereen

De plechtigheid opende met ‘Il Silenzio’. Verder was er ‘Dance me to the end of love’ van Leonard Cohen te horen. Na de gebruikelijke gebeden en formaliteiten werden de kaarsjes rond de kist aangestoken door zijn kleinkinderen. De priester portretteerde Peter treffend in zijn homilie. “Peter wilde per se in deze kerk begraven worden: voor hem was deze kerk een deel van het geheel van het dorp. Peter was een voorbeeld voor iedereen: vrolijk, vriendelijk en levenslustig en had altijd een woordje voor iedereen en was voor velen een steun en toeverlaat. Hij was de vriend van iedereen en voor iedereen een vriend. Hij speelde het klaar om iedereen bij zijn/haar voornaam te noemen. De vriendschap die hij gaf was voor velen een opsteker.”

“Het was zoals hij wou. Hij had het nog allemaal aan ons gezegd hoe hij het wou”, zegt zoon Jelle. “Op het einde van de dienst kreeg papa na het bedankingswoord van de priester een oorverdovend applaus. En ook op vraag van sommige klanten kreeg hij nog een applaus tijdens zijn laatste toer over ‘zijn platse’. Het is voor ‘preus’ te zijn op zo’n pa. Ik zal hem voor altijd koesteren.”

‘t Cafeetje Ten Oever

Zelfs op de palliatieve afdeling hield Peter er de moed in: hij noemde zijn kamer lachend ‘t Cafeetje Ten Oever omdat er veel bezoek kwam van zijn zonen, zijn partner, familie, vrienden en cafévrienden. Er werd veel gelachen en gepraat en dat deed hem zichtbaar deugd.”

Peter was samen met Joke Christiaens en is papa van Jelle en Jesper. Hij is opa van Manon, Arno, Lou, Oona en Warre.

Na de crematie zal de asurn bijgezet worden in het urnenveld op de begraafplaats in Hulste.

(PVH)