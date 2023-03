Lorenz (36) en Melissa (36) zijn nieuwe uitbaters in café ’t Oud Gemeentehuis

Lorenz Janssens (36) en Melissa Coopman (36) zijn de nieuwe uitbaters van Café ’t Oud Gemeentehuis op het marktplein in Hulste. Zij volgen uitbater Peter Mesdag op. De zaak opent op 1 april.

Op 7 april volgt de officiële opening vanaf 17 uur met een hapje en een drankje. Lorenz studeerde oorspronkelijk verpleegkunde maar uiteindelijk werkte hij 18 jaar als dakwerker. Zijn hobby’s zijn voetbal en darts en hij speelde 15 jaar toneel bij Toneelvereniging De Leutemakers in Harelbeke. “Met het café nu moet ik die hobby stopzetten”, zegt hij. “De liefde voor de horeca kreeg ik mee door mijn tante Myriam die 15 jaar ’t Kloefke openhield in Hulste en nu De Komponist runt in Harelbeke. Ik ging er af en toe werken en was ook ‘garçon’ in Diedjies en in Maelstede toen ik jonger was.”

Melissa studeerde voor en werkt als kinderbegeleidster. “Mijn vader woont aan zee en is daar heel zijn carrière kok geweest in een restaurant. Ik ging er vaak helpen en zo kreeg de microbe mij ook te pakken”, vertelt Melissa. Aan het gezellig interieur verandert er momenteel niets.

“We willen dat de klanten en de verenigingen zich thuis blijven voelen. Ook het assortiment dranken blijft quasi hetzelfde. Als snacks zijn er chips, worstjes, een zelfgemaakte croque-monsieur of een portie kaas/salami/gemengd verkrijgbaar”, aldus de uitbaters. Café ’t Oud Gemeentehuis is open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9 tot 13.30 uur en van 16 uur tot er gesloten wordt. Op dinsdag is het café open van 9 tot 13.30 uur, op zondag van 9 uur tot sluitingstijd. Op woensdag is de zaak gesloten. (Peter Van Herzeele)