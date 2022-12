Liselotte serveert gezond lekkers in haar foodtruck Burger Royale : Zin in een Filip, Laurent, Albert of Astrid?

Wie op een (bedrijfs)feestje een lekkere en gezonde hamburger wil serveren, kan daarvoor sinds 1 december aankloppen bij Liselotte Vande Capelle uit de Zeeweg. In haar foodtruck Burger Royale serveert ze burgers met een koninklijke naam.

Liselotte Vande Capelle (37) werkt als dispatcher bij de federale politie in Brugge. “Daarnaast kokkerel ik graag. Vroeger werkte ik in de horeca en recent nog als flexijobber in een foodtruck. Tot ik besefte dat ik dat eigenlijk allemaal wel zelf wou doen.”

“De voorbije maanden heb ik veel geëxperimenteerd en getest. Voor familie en enkele vrienden heb ik dan een proefavond georganiseerd. Hun reactie was heel positief. Een tip van mijn mama, dat het misschien nog beter zou zijn als ik de broodjes licht opwarmde, heb ik ter harte genomen.”

Haar foodtruck vond Liselotte tweedehands en die past perfect in haar Burger Royale-concept: er stond zelfs al een kroontje op. “Al mijn burgers, acht in totaal met voor elk seizoen nog eentje extra, kregen een naam uit een bekende Belgische familie. Zo is er onder meer een Filip, Laurent, Albert. En voor mijn winterburger met truffelmayonaise, paddenstoelen, oude kaas en gebakken ui koos ik de naam Astrid”, zegt ze.

Voor het rundvlees ging Liselotte aankloppen bij hoeveslagerij Wilgenhof in de Zeeweg. “Zo kan ik ook het lokale verhaal in mijn burgers brengen. Ik koop daar al een tijdje vlees voor onszelf en weet dat het lekker is. Verder maak ik andere ingrediënten, zoals ketchup en mayonaise, altijd zelf en vers. Het vlees wordt niet in vet gebakken, maar gegrild, en er worden frisse groentjes toegevoegd. Dat alles maakt de burgers ook gezond.” Ook wie vegan of glutenvrij wil eten, kan bij haar terecht. “Ik kan gerust een feestje verzorgen met allemaal vegetarische burgers.”

Met Burger Royale wil Liselotte zich vooral richten op feestjes, trouwpartijen en bedrijfsevents. Daarvoor biedt ze twee formules aan: een assortiment van vier burgers of de formule à volonté. Zin gekregen? Liselotte staat op vrijdag 23 december met haar foodtruck op het Marktplein van Oudenburg, tijdens Oudenburg Bruist van Open VLD.

www.burgerroyale.net, Facebook en Instagram