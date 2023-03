La Rivée is naam van nieuwe restaurant in Ter Borcht

Maandagmiddag 13 maart werd in kasteel Ter Borcht door cef Romeo Cantineau de naam bekend gemaakt voor het restaurant dat er op 1 september de deuren opent. De keuze viel uiteindelijk op ‘L Rivée’, een kwinkslag naar het Frans woord l’arrivée, de aankomst of het eindpunt waar iedereen wil zijn na een spannende koers, een vrolijke gebeurtenis of een plaats om te genieten in een stijlvol decor.

De inwoners van Meulebeke mochten zelf een naam voor het nieuwe restaurant in kasteel Ter Borcht bedenken. Van de 79 deelnemers was het Norbert Devreese die met ‘La Rivée’ de hoofdvogel afschoot. Hij krijgt als prijs een maaltijd voor twee personen aangeboden

Chef Romeo Cantineau reikte ook nog een tweede en derde prijs uit aan Lore Degeyter, die tipte op de naam Ter Bord, en aan Thomas Vandecappelle, die de naam Marcel, verwijzend naar pater Marcel Vandecappelle (stichter van de sportschool, red.), koos. Zij mogen telkens met twee personen aanzitten voor het aperitief.

Ondertussen heeft chef Romeo niet stil gezeten. “Ik zal werken met heel wat producten uit Meulebeke. Zo heb ik al contacten met Cacaoté, Klondiker, bakkerij Carlo, Wijnhandel Mario en Kazen Lieven. Ondertussen zet ik ook mijn zoektocht naar personeel verder. Vooral de weekend- en avonddienst dienen nog opgevuld te worden. Gegadigden kunnen rechtstreeks contact met me opnemen, want ik zou hen heel graag van bij de opstart betrekken in de zaak.”

Info: romeocantineau@gmail.com, 0499 37 78 98 of http://www.larivee.be.