Kurt en Kathleen zeggen horeca na 32 jaar vaarwel: Brasserie Tuinbos in Sint-Andries staat te koop

Na 32 jaar zeggen Kurt Coppé (57) en Kathleen Goeminne (56) de horeca vaarwel. Hun horecazaak Brasserie Tuinbos langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries zetten ze te koop. “We doen wel verder tot we een koper gevonden hebben”, zegt Kurt.

Voor Kurt Coppé en Kathleen Goeminne van brasserie Tuinbos breekt binnenkort een nieuwe fase in hun leven aan. Ze kondigen immers aan dat ze, na 32 jaar, de horeca binnenkort vaarwel zeggen.

“Onze horecaloopbaan is begonnen met de uitbating van De Velddreef in Varsenare, niet zo ver van Tuinbos en ook langs de Gistelse Steenweg. Dat was en is overigens, net zoals Tuinbos, ook wel een bekend en charmant gebouw met een lange horecageschiedenis”, zegt Kurt. “We hebben die zaak daar 14 jaar uitgebaat toen we besloten om uit de horeca te stappen omdat we het toch wat gezien hadden. Zo dachten we toen tenminste.”

Kurt ging toen enkele jaren bij brouwerij Haacht werken en Kathleen bij Horeca Totaal. De horeca was dus nooit helemaal weg. “Wij hadden eerder al het gebouw van Tuinbos hier gekocht als investering. We verhuurden het dus aan de mensen die het hier uitbaatten als café”, gaat Kurt verder. “Maar de roep van de horeca en het zelfstandig zijn begon toch weer luid te klinken en toen de huurovereenkomst verliep, hebben we de kans gegrepen om zelf de uitbating van Tuinbos in handen te nemen.”

Boerenstute

“In 2007 zijn we hier van start gegaan en we hebben meteen het concept en de inrichting grondig aangepakt.”

“We doen nog verder tot we een koper hebben gevonden”

“Onder de vorige uitbating kon je hier een ‘boerenstute’ eten maar daar bleef het bij. We wilden een toegankelijke vlotte brasserie waar er naast het eetgedeelte ook nog wel ruimte was om gewoon iets te komen drinken. Maar we merkten al vlug dat de mensen toch vooral kwamen om te tafelen en hebben ons concept in die zin bijgestuurd. En sinds acht jaar hebben we ook de tearoomservice stop gezet en is het volledig restaurant. We zijn bekend voor onze klassieke keuken en onze bereidingen in de Josper-houtskooloven”, zegt Kurt die al die jaren de keuken voor zijn rekening neemt, met Kathleen in de zaal als gastvrouw. “Maar we voelen dat het mentaal en fysiek zwaar wordt, daarom de keuze om te stoppen met horeca. Ik wil onze klanten wel geruststellen: we doen verder tot we een koper hebben gevonden. Voor geïnteresseerden: het pand staat te koop via Vastgoed Dewaele.”