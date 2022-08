KSA-kermiscafé eindelijk weer op volle kracht

De KSA-leiding, pas op de nationale feestdag terug van een deugddoend zomerkamp in Lille, is nauwelijks rust gegund. Op vrijdag 5 augustus opent immers het kermiscafé.

“Het waren en zijn hectische dagen om alles voor elkaar te krijgen”, vertelt Staf Houthoofd, hoofdverantwoordelijke voor het kermiscafé. Het lokaal en omgeving moesten immers na het zomerkamp grondig opgeruimd en schoongemaakt worden en daarna tot een gezellig zomerterras ingericht, met dank aan de leden van de ouderraad om ons hierbij te helpen. Het terras wordt opnieuw uitgebreid richting de groene zone om en rond het oorlogsmonument en na het vertrek van de kermisattracties richting het kerkplein. Ook wordt de straat afgezet voor de uitbreiding van ons zomerterras. Het KSA-kermiscafé is elke dag vanaf 14 uur open en wordt gesloten op zondag 14 augustus na de KSA-rolmarathon.”

“Naar goede gewoonte openen we met onze Ladiesnight fuif op vrijdag 5 augustus, een zomers thema met lieftallige obers. Op zaterdag en zondag 6 en 7 augustus is het Rumbeke kermis en is ons kermiscafé the place to be. Op maandag 8 augustus is er het hofconcert met live performance van de bands Trapped ants en Atmos, de volgende dag is er Breughelmaal, op woensdag dé dag van de jeugdbeweging, met flinke korting op de dranken voor iedereen die in uniform op ons zomerterras komt zitten. Op donderdag is er KSA Kwist, op vrijdag KSA zomerterras, een rustige dag met bijhorende achtergrondmuziek. Op zaterdag is er van 14 tot 17 uur KSA Kids Run voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs en de Rolmarathon, die vanaf 18 uur start. Beide zijn een organisatie van ‘t KOLV, de oud-leiders vereniging”, vervolgt Staf. Op zondag loopt de rolmarathon door en is er op de middag Zwientjeskermesse, een grote barbecue met bijhorende pasta- en groentebuffet, klaargemaakt door leden van de ouderraad. “Na de moeilijke coronajaren kunnen we er opnieuw vol tegenaan gaan“, besluit Staf, die iedereen van harte uitnodigt. (AD)

Kaarten voor het Breughelmaal op dinsdag 9 augustus bij de leiders van KSA of via Google forms. Inschrijven voor KSA Kwist via ksa.rumbeke@gmail.com. Kaarten voor Zwientjeskermesse bij de leiding van KSA of via Google forms. Voor Google forms surf naar www.ksarumbeke.com