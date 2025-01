Kris heeft beste amateur garnaalkroketten en start nu productielijn op: “Ik ga een eigen atelier opzetten”

Kris Cools (41) werd in september uitgeroepen tot de beste amateur chef-kok tijdens een wedstrijd die moest beslissen over de lekkerste garnaalkroket. Dat zette hem aan het denken. Binnenkort start hij zijn eigen productielijn op van zijn eigen garnaalkroketten. “Maar er zullen ook speciale kaaskroketten te verkrijgen zijn”, zegt Kris.

Oostende is al enkele jaren het walhalla van de garnaalkroket. Jaarlijks lokt het garnaalkrokettenfestival duizenden lekkerbekken. Voor het eerst werden dit jaar ook de amateur chef-koks aan het werk gezet om de lekkerste garnaalkroket uit hun pot te toveren tijdens de wedstrijd Chef Crevette. Daarbij gaan amateurs op zoek naar erkenning. Die erkenning kreeg Kris Cools (41). In september werd zijn garnaalkroket uitgeroepen tot de beste onder de amateurs.

“Heel veel mensen hebben mij gezegd dat ik daar iets moet mee doen”, vertelt Kris. “Ik heb daarom enkele trajecten bekeken en via Starterslabo (een erkend traject van de Vlaamse overheid die startende ondernemers begeleidt, red.) kan ik nu mijn eigen zaak uitbouwen. Jet start eigenlijk onder hun ondernemingsnummer. Het gaat om een traject van twaalf tot achttien maanden. Je wordt daarbij gecoacht rond boekhouding en marketing. Na het traject moet je op eigen benen verder.”

Kris wil met zijn eigen productie aan garnaalkroketten starten tegen begin februari. “De bedoeling is om een eigen atelier op te zetten”, gaat het verder. “Dinsdag heb ik een bespreking voor een atelier en dan kan ik in principe met de productie beginnen. De bedoeling is om enerzijds kroketten aan de man te brengen bij horecazaken, maar ook particulieren zullen kunnen bestellen. Ik wil me niet alleen op garnaalkroketten concentreren, al zijn die natuurlijk het hoofdproduct, maar ook andere kroketten komen aan bod. Zo zullen er specialere kaaskroketten te verkrijgen zijn zoals eentje met geitenkaas, appel-dadel of met Flandrien Grand Cru-kaas.”

Kris werkt momenteel hard aan een eigen website. “Die is bijna klaar. De website zal te vinden zijn via www.k-kroket.be. Er is ook een Facebookpagina die wel al actief is: K-kroket. Ik ben blij dat ik dit kan doen, het voelt als een droom die werkelijkheid wordt”, besluit Kris.