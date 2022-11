Kortrijkse pizza’s vallen in Italië in de prijzen

Ciro De Cicco eindigde als beste uit België op het internationaal kampioenschap pizza bakken in Italië. De uit Napels afkomstige Ciro is de ‘pizzaiolo’ van Pizzeria Sofia naast de Sint-Maartenskerk in Kortrijk.

Een pizza bakken is in Italië een serieuze zaak. Vorige week kwamen meer dan 500 pizzaiolo’s uit Italië en het buitenland samen in het Italiaanse Salerno, bij Napels, voor de ‘Campionato Nazionale Pizza DOC’.

Ciro De Cicco nam deel in de categorie Margherita DOC. Hij werd achttiende en liet zo enkele befaamde Brusselse pizza-bakkers achter zich. De volgende Belg stond pas op de 43ste plaats. Er was ook een groepscompetitie met telkens drie pizzaiolo’s. Ciro’s team eindigde vierde.

Ciro werkt voor Pizzeria Sofia in Kortrijk, waar hij de echte Napolitaanse pizza’s in een traditionele oven bakt. “We zijn heel trots op hem”, weet eigenaar Sofie Delbeke. “Zijn eerste deelname was zeker een succes. Hij werd in Salerno ook gevraagd om pizza’s te bakken voor de voorzitter van het kampioenschap, wat blijkbaar een hele eer is.”

(MVM)