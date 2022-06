Kortrijks buurtcafé Barcyclette pakt uit met intieme huiskamerconcerten

Tamara Tanghe, zaakvoerster van Barcyclette aan de Grote Kring 12, heeft plannen. Ze wil opnieuw vanaf nu huiskamerconcertjes organiseren en vanaf september ruimte creëren voor kunstenaars.

Bij het huiskamerkaffeetje Barcyclette kan je terecht voor heerlijke koffie, lekkere drankjes, zotte lokale biertjes en biologische wijnen. Maar er is meer. Zaakvoerster Tamara Tanghe (44) wil opnieuw aanknopen met haar vroegere huiskamerconcertjes.

“Ik ben een muziekliefhebber. De muziek staat hier altijd op: van jazz, blues en vroegere en hedendaagse soul tot alternatieve muziek. Ik wil dit via kleine optredens delen met mijn klanten”, aldus Tamara.

Piet Depraitere

Zo mocht Piet Depraitere de spits afbijten op 24 juni. “Wat de rest van de muzikale invulling wordt ligt nog niet vast, maar er komen zeker en vast nog huiskamerconcertjes.”

Een ander plan van Tamara gaat over de leegstaande verdieping van het pandje. “Ik wil die gebruiken om kunstenaars de kans te geven er te exposeren. Er ligt nog niets vast want de vloer moet eerst in orde gebracht worden.”

“Vanaf september zou dit in orde moeten zijn: een kleine tentoonstellingsruimte waar kunstenaars hun eigen werk kunnen tonen.”