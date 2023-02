Kledijwinkel Albert Sports uit Komen vindt tijdelijk onderkomen in café Le Centre

De tapkranen blijven droog en de frigo’s dicht. Toch opent Le Centre, het café pal voor de Sint-Anneplaats, opnieuw de deuren. Het etablissement wordt het tijdelijke onderkomen voor Albert Sports.

De kledingwinkel, een icoon in de grensgemeente, wordt gerenoveerd waardoor de uitbaters op zoek gingen naar een nieuwe locatie. “Het café stond leeg en voor ons was het eigenlijk niet meer dan de straat oversteken”, lacht Damien Catteau (55).

Rekken en paskamers

De zaakvoerder contacteerde de eigenaar van het gebouw en de deal werd besloten. “De tafels en stoelen hebben plaats moeten ruimen voor rekken en paskamers. Het is een waanzinnige organisatie om alles te verhuizen en opnieuw op te stellen maar het was broodnodig. We zijn een familiale onderneming en werken al sinds 1954 vanuit dezelfde winkel. Doorheen de jaren heeft onze familie stevig geïnvesteerd en zijn we blijven groeien. De tijd brak dan ook aan om een grondige renovatie door te voeren. Gedurende een maand zullen vakmannen het winkelpand volledig renoveren en kunnen klanten ons dus terug vinden in café Le Centre. Voor ons was het erg belangrijk om service te kunnen blijven geven.” (CLL)