Italiaans restaurant en pizzeria Il Faro in Oostkamp heeft nieuwe uitbaters

Maandag 9 januari opende het Italiaanse restaurant en pizzeria Il Faro in de Stationsstraat 11 in Oostkamp opnieuw de deuren. De nieuwe eigenaars zijn Teodoro Pizzurro (35) en Teodoro Pizzurro (30), twee neven met wel degelijk dezelfde naam. Concetta Bollino (30), vriendin van laatstgenoemde, helpt mee in de zaak.

Teodoro Pizzurro, die reeds zeven jaar in België verblijft, is gehuwd met Miriam Pisano en heeft een dochtertje Elodie (2). Het koppel woont nu nog aan de Overpoort in Gent.

Teodoro droomde er al langer van om een eigen restaurant te runnen en was al geruime tijd op zoek naar een geschikt pand. Toen hij de tip kreeg dat Il Faro in Oostkamp over te nemen was, nam hij meteen contact op met de eigenaar. Drie maanden later was alles geregeld.

“Met Il Faro is het een droom die voor mij uitkomt na jarenlang gewerkt te hebben in Giardino di Roma in hartje Gent”, weet Teodoro te vertellen. Het koppel in nu aan het uitkijken naar een geschikte woning in Oostkamp om niet dagelijks de verplaatsing te moeten maken.

Zijn droom van een eigen restaurant uit te baten, werd ook door zijn neef met dezelfde naam, Teodoro Pizzurro, gevolgd. Samen met zijn vriendin Concetta stapt hij mee in restaurantverhaal van Il Faro waarbij Concetta de klanten zal ontvangen. Beide heren, die afkomstig zijn uit Sicilië, zullen ook de keuken van hun thuisland naar Il Faro brengen. Naast de Siciliaanse specialiteiten zal natuurlijk ook de traditionele Italiaanse keuken terug te vinden zijn op de menukaart.

Momenteel is het restaurant 7 dagen op 7 open. “We moeten nog bekijken wanneer we sluitingsdag zullen houden.”

Il Faro is telefonisch bereikbaar via het nummer 050 69 61 23 of via mail ilfaroristopizza8020gmail.com. De keuken is open vanaf 12 uur en ook afhalen is mogelijk. (GST)